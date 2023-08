Genshin Impact : La version 4.0 est disponible, vous pouvez maintenant visiter la région de Fontaine

Genshin ajoute sa petite touche frenchy

C’est une énorme mise à jour qui est au programme, étant donné qu’elle ajoute une toute nouvelle région. Enfin une partie de région, puisque l’on a désormais l’habitude de voir ces dernières être fractionnées en plusieurs mises à jour, ce qui veut dire que le reste des territoires de Fontaine n’arrivera que plus tard.

Mais vous pouvez déjà visiter la capitale et ses environs, ce qui va vous occuper pendant des dizaines et des dizaines d’heures. Car en plus de l’exploration habituelle, vous pourrez maintenant visiter les fonds-marins, mais uniquement ceux de Fontaine.

En dehors de cette nouvelle région, la version 4.0 ajoute bien entendu de nouvelles quêtes, notamment la continuité de la quête principale. On retrouve aussi des personnages inédits comme les jumeaux Lyney et Lynette, des musiques à découvrir (avec un peu d’accordéon pour coller à l’inspiration française) et quelques ajustements comme le menu des équipes qui a été grandement amélioré. En bref, un tout nouveau chapitre qui s’ouvre pour le jeu.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.