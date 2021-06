Genshin Impact : Kazuha a enfin droit à son propre trailer

Si la mise à jour 1.6 a permis de mettre en valeur une toute nouvelle zone temporaire pour Genshin Impact, elle n’a pour l’instant pas eu droit à de nouveaux personnages. Cela s’apprête à changer à l’arrivée prochaine du très attendu Kazuha, qui se présente ici via une vidéo d’introduction.

Un petit d’air d’Inazuma souffle sur le jeu

Kazuha est donc membre de la flotte de Beidou, et comme ses vêtements l’indiquent, il est originaire de la région d’Inazuma et membre du clan Kaedehara, une famille de samouraï.

Pour rappel, il s’agit là du prochain personnage 5 étoiles Anemo, qui combattra à l’aide d’une épée à une main. Sa compétence Véhémence divine pourra créer un courant d’air ascendant, à la manière d’un Venti, tandis que sa Coupure des milles feuilles infligera des dégâts de zone sur la durée. Kazuha sera disponible sur le jeu dès la semaine prochain.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.