Genshin Impact révèle enfin le personnage de Hu Tao, voici toutes les informations

Contrairement aux précédentes mises à jour, la version 1.3 de Genshin Impact n’avait jusqu’ici présenté qu’un seule nouveau personnage, Xiao. Mais celles et ceux qui ont suivi les leaks autour du jeu savent que Hu Tao devait être le prochain à avoir droit à sa bannière, même si miHoYo faisait la sourde oreille quand à l’existence du personnage. Après avoir joué avec la communauté, le studio révèle enfin une première vidéo de Hu Tao, accompagnée par de nombreuses informations sur le personnage.

Who Tao ?

Le studio a révélé ainsi une première vidéo du personnage qui nous montre un peu sa personnalité, qui est plutôt atypique pour celle qui est à la tête du Funérarium Wangsheng de Liyue. Hu Tao est la 77ème directrice de l’établissement, et travaille donc aux côtés de Zhongli. Elle aime jouer et rechercher des nouveaux clients (ce qui est plutôt lugubre), tout en gérant le Funérarium avec le plus grand des sérieux quand il le faut.

Elle est doublée par Brianna Knickerbocker en anglais, tandis que sa voix japonaise est celle de Rie Takahashi, connue pour jouer Emilia dans l’anime Re:Zero ou encore Megumin dans KonoSuba. Il s’agit d’un personnage utilisant une arme d’hast et de type Pyro.

Comment se joue Hu Tao ?

Pour ce qui est de son moveset, ses attaques normales se présentent sous la forme d’un combo à six coup, tandis que son attaque chargée lui permet de foncer en ligne droite, comme la plupart des lanciers.

Sa première attaque élémentaire est Chaperon de la renaissance. Elle consomme les PV de Hu Tao pour la faire rentrer dans l’état Paramita Papilo, ce qui semble être une mécanique similaire que celle de la dernière capacité de Xiao.

En activant la compétence, elle repousse les ennemis et augmente son attaque proportionnellement à ses PV max (limité à 400% de son attaque de base). Toutes ses attaques se transforment ainsi en dégâts Pyro, et Hu Tao a moins de chances d’être interrompue. Elle inflige également Bourgeon de prune aux ennemis, un état passif qui inflige des dégâts Pyro toutes les 4 secondes.

Contrairement à Xiao, Hu Tao peut se soigner toute seule. En effet, sa seconde attaque élémentaire se nomme Apaisement divin, et inflige des dégâts Pyro de zone, mais elle redonne également une partie des PV à Hu Tao en fonction du nombre d’ennemis touchés. Si elle déclenche cette attaque en dessous des 50% de PV, elle provoque également plus de dégâts.

Vous pouvez retrouverez un premier extrait du gameplay de Hu Tao directement sur le site officiel de Genshin Impact.

Quand sera disponible Hu Tao ?

Pour le moment, miHoYo n’a pas révélé la date exacte de l’arrivée de Hu Tao en jeu. Cependant, la barrière consacrée à Kequing se terminera mardi prochain à 18 heures.

Etant donné que la mise à jour 1.4 ne devrait pas arriver avant encore deux semaines, il est très probable que la bannière de Hu Tao remplace celle de Keging dès mardi 18h, mais cela reste encore à confirmer. Gardez donc vos primo-gemmes si vous souhaitez avoir une chance d’invoquer le personnage

On ne sait d’ailleurs pas qui sera à ses côtés durant cette bannière pour le moment. De nombreuses rumeurs font état de Noelle, Chongyun et Xingqiu, mais rien de tout cela n’est officialisé. Si Hu Tao arrive bien la semaine prochaine, miHoYo devrait détailler la bannière dans les prochaines heures.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android.