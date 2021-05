Genshin Impact : Eula continue à montrer son gameplay avant sa sortie

Genshin Impact va accueillir un nouveau personnage 5 étoiles dès aujourd’hui, et ce dernier arrivant n’est autre que Eula. La combattante Cryo a déjà eu droit à quelques vidéos de présentation, mais miHoYo nous en offre une dernière qui revient en détails sur toutes les compétences du personnage.

Un dernier aperçu du personnage

Si vous voulez vous faire un avis plus complet sur Eula, cette vidéo vous offrira tout ce dont vous souhaitez. N’oubliez pas que la bannière consacrée à ce personnage arrivera ce soir à 19 heures, et qu’il sera possible d’essayer Eula avant de voir si l’on dépense nos primo-gemmes pour tenter de l’obtenir.

