Genshin Impact : Eula nous montre ses capacités en vidéo

Dès demain, Eula fera son entrée dans Genshin Impact. Le studio miHoYo nous a partagé hier les détails concernant sa bannière, et continue aujourd’hui de nous présenter le personnage avec une nouvelle vidéo de gameplay mettant en avant ses capacités.

Un cours de danse bien glacial

Eula nous offre donc une petite session de danse qui inspire visiblement sa manière de se battre avec son épée à deux mains. Pour rappel, ce personnage 5 étoiles de type Cryo pourra lancer une attaque élémentaire de glace et faire apparaitre une épée de lumière grâce à son déchainement élémentaire, qui renforcera ses capacités avant de s’écraser sur le champ de bataille.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu avec toutes nos soluces et astuces pour en savoir plus.