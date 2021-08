Genshin Impact : Aloy nous montre un peu plus de gameplay

Le studio miHoYo avait annoncé la présence de Genshin Impact lors de l’Opening Night Live, et on se doutait déjà que ce passage était avant tout là pour la forme. Comme prévu, le jeu n’a pas du tout montré sa version Switch tant attendue, mais nous a livré un nouveau trailer d’Aloy, le premier personnage « invité » du jeu.

Aloy sera là en 2021, mais dans Genshin

On peut donc découvrir un peu plus longuement le gameplay d’Aloy ici, qui sera donc une archère 5 étoiles de type Cryo, et qui sera distribué à tout le monde gratuitement sur PlayStation dès le lancement de la version 2.1 le 1er septembre. Pour les autres, il faudra simplement attendre la version 2.2 pour mettre la main sur elle, ou se connecter à une console PlayStation grâce au cross-play.

En guise de bonus pour ce bref passage durant la cérémonie, on a eu droit à un court teaser du concert Genshin Concert 2021: Melodies of an Endless Journey qui va être diffusé le 3 octobre prochain.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.