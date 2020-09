Genshin Impact atteint déjà les 10 millions de téléchargements dès son lancement

Genshin Impact était certes très attendu après des bêtas remplies de monde, mais on ne s’attendait pas forcément pour autant à ce qu’il soit un tel phénomène. Le titre affiche déjà un très joli record, qui montre que le jeu de miHoYo est parti pour durer.

Un score impressionnant en quelques heures seulement

Merci de nous rejoindre pour le lancement mondial de Genshin Impact ! Le jeu a déjà atteint 10M de téléchargements dans le monde.

Pour fêter ces 1ers pas que vous faites à nos côtés, nous vous offrons à tous 10 pierres de la fatalité ainsi que 1 760 primo-gemmes (160 par jour). pic.twitter.com/VBpFqV9gX8 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) September 28, 2020

On a appris sur le compte Twitter du jeu que le jeu avait déjà atteint les 10 millions de téléchargements, alors que les serveurs ne sont ouverts que depuis ce matin. Un véritable raz-de-marée qui s’explique par le fait que le titre soit free-to-play, et disponible sur plusieurs plateformes (ce qui veut dire que des joueurs on pu télécharger le jeu plusieurs fois).

Dans tous les cas, le monde de Genshin Impact est maintenant repli de millions de joueurs à travers le monde, ce qui devrait assurer un bel avenir au jeu de miHoYo qui dispose déjà d’un contenu gargantuesque.

Pour l’occasion, le jeu nous offre 1 760 Primo-gemmes et 10 Pierres de la fatalité pour fêter cela, et invoquer plus de personnages ou d’armes. Pour savoir comment récupérer tous les bonus de lancement, n’hésitez pas consulter notre article dédié.

