Genshin Impact est maintenant disponible, les serveurs sont ouverts

Beaucoup attendaient sa venue avec grande impatience. Après une bêta qui semble avoir été couronné de succès, Genshin Impact se lance officiellement sur la plupart des supports. Les serveurs ont ouvert cette nuit, à 4 heures du matin, et il est maintenant possible de découvrir l’aventure gratuitement.

Un nouveau personnage présenté

Peu de temps avant l’ouverture des serveurs, miHoYo (que nous avons interviewé) a dévoilé un nouveau personnage : Dainself. Doublé par Kenjiro Tsuda (connu pour Seto Kaiba dans Yu-Gi-Oh, Hannes dans Attack on Titan ou encore Overhaul dans My Hero Academia), il est décrit comme un prophète autoproclamé.

Egalement, pour accompagner le lancement, Forrest Liu, président du studio, a déclaré dans un communiqué : « Depuis trois ans et demi, notre équipe travaille à la création d’un vaste et magnifique jeu en monde ouvert dans lequel les joueurs ont la liberté d’explorer seuls ou d’amener des amis pour le voyage. Nous sommes très reconnaissants d’avoir plus de 10 millions de joueurs pré-enregistrés pour Genshin Impact sur PS4, PC et smartphones à travers le monde. Nous avons hâte de tous vous voir dans le monde de Teyvat ».

Une vidéo pour l’histoire

Pour mettre en condition les joueurs, miHoYo a aussi publié une nouvelle bande-annonce. Présentée comme un aperçu de l’histoire du chapitre de Teyvat « Travail », celle-ci contient quelques légers spoilers. Rien de bien conséquent mais vous êtes prévenus si jamais vous souhaitez garder la totale surprise.

Les serveurs de Genshin Impact sont maintenant ouverts et il est possible d’y jouer sur PC, PlayStation 4, iOS et Android. Notre équipe est au taquet : vous pouvez retrouver 11 conseils pour bien débuter ou encore notre FAQ complète de Genshin Impact.