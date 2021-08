Le studio miHoYo n’aura finalement pas perdu trop de temps pour organiser un crossover entre son nouveau jeu phare et d’autres titres plus connus en Occident. La première licence à collaborer avec Genshin Impact n’est autre que celles des Horizon (Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West), avec la venue en jeu de Aloy, la protagoniste de cette saga. Cette voyageuse d’un autre monde n’est pas comme les autres personnages dans la mesure où elle n’apparait pas dans les bannières traditionnelles. Voici comme l’obtenir.

Comment obtenir Aloy dans Genshin Impact ?

Aloy sera disponible dans Genshin Impact dès la mise en ligne de la version 2.1, soit le 1er septembre prochain, mais seulement pour les joueuses et joueurs PlayStation (PS4 et PS5). Pour l’obtenir, il faudra impérativement avoir atteint le niveau d’aventure 20.

Du 1er septembre au 13 octobre à 5h59, les possesseurs d’un compte PlayStation recevront un message dans le jeu, qui aura pour récompense le personnage d’Aloy. Il suffira simplement d’ouvrir sa messagerie pour accepter la récompense, et Aloy sera à vous.

Pour les joueuses et joueurs PC et mobiles, il faudra attendre la version 2.2 du jeu, ou passer par le cross-play en vous connectant durant la 2.1 sur votre compte via une PS4 ou PS5. Dès la 2.2, du 13 octobre au 24 novembre à 5h59, il suffira de vous connecter en jeu et d’ouvrir votre messagerie sur PC, iOS ou Android, en validant la récompense pour obtenir Aloy.

Après cette période, il ne sera plus possible d’obtenir le personnage, du moins pour l’instant. Pour ce qui est de ses constellations, miHoYo précise qu’il ne sera pas possible de les obtenir tout de suite, mais semble indiquer que cela sera possible à l’avenir. En dehors de cela, Aloy sera un personnage comme les autres, avec un niveau d’affinité à augmenter, des matériaux à trouver sur la carte, et un thème à débloquer.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.