Au lieu d’annoncer la Switch 2, Nintendo dévoile une Game Boy en LEGO

Un retour en enfance programmé pour octobre 2025

Le timing est idéal pour bien faire parler du produit. Tous les yeux sont braqués sur Nintendo en ce moment avec les multiples histoires autour de la Switch 2, et il n’y avait pas de meilleur moment que maintenant pour faire parler d’une autre console. De la Game Boy plus précisément.

Non, la célèbre machine portable ne revient pas sur le marché, mais elle est au cœur d’un nouveau partenariat entre Nintendo et LEGO. Ce dernier a dévoilé un teaser dans lequel on voit les premiers composants qui serviront à recréer une Game Boy en LEGO grâce à un set inédit, dont la sortie est prévue pour le mois d’octobre 2025.

LEGO Game Boy coming October 2025 — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2025-01-09T17:06:26.853Z

Aucune autre information n’a été partagée pour le moment. On ignore donc le prix d’un tel set, tout comme le nombre de pièces qui vont le composer. Ce teaser se contente simplement de nous montrer les boutons iconiques de la console, afin de parler à notre petit côté nostalgique. On appréciera en tout cas l’humour et le sens du timing des deux entreprises.