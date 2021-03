Future Games Show : Sifu, Axiom Verge 2 et Square Enix participeront au Spring Showcase

Annoncé au début du mois, l’édition Spring Showcase du Future Games Show continue de se dévoiler petit à petit. Si on savait déjà que SEGA, Team 17, Warner Bros et Electronic Arts seront présents, on apprend aujourd’hui que Sifu, le nouveau projet du studio français Sloclap, Axiom Verge 2, prévu sur PC et Switch cette année, ou encore Square Enix, qui a récemment dévoilé Life is Strange: True Colors, seront de la partie.

Devolver Digital a une surprise pour vous

Si le programme de l’événement commence à être intéressant, GamesRadar+ ne s’arrête pas là puisque la conférence sera aussi l’occasion de montrer Tchia, un jeu d’aventure sandbox en monde ouvert développé par Awaceb, Naraka: Bladepoint, un jeu de combat multijoueur conçu par 24 Entertainment, du gameplay pour Serial Cleaners et Quantum Error ainsi qu’une annonce exclusive de Goldfire Studios et une vidéo surprise de Devolver Digital.

Notez également que le pré-show sera en partie axé sur les prochaines productions de Deadalic Entertainment. Le studio allemand en profitera d’ailleurs pour donner des nouvelles de The Lord of the Rings – Gollum qui est désormais attendu pour 2022.

Le Future Games Show Spring Showcase aura lieu le 25 mars à 22h45. Rappelons que deux autres événements numériques seront diffusés cette semaine : l’AG French Direct le 24 mars à 17h et l’[email protected] le 26 mars à 17h.