Future Games Show : La prochaine édition aura lieu le 25 mars

Après les deux premières éditions organisées en juin et en août 2020, le Future Games Show revient cette année avec un Spring Showcase le 25 mars. Présenté par Jeff Schine et Nicole Tompkins, les voix américaines des personnages de Carlos Oliveira et de Jill Valentine dans Resident Evil 3 Remake, l’événement sera diffusé à 23h45 heure française sur les chaînes Twitch et Youtube de Gamesradar+.

40 jeux au programme

Selon le média américain, la conférence montrera pas moins de 40 titres prévus sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch provenant de plus d’une trentaine de studios et d’éditeurs différents dont SEGA, Team 17, Warner Bros et Electronic Arts. Notez aussi que deux autres éditions du Future Games Show sont d’ores et déjà planifiées pour les mois de juin et d’août.

Rappelons également que l’AG French Direct, l’événement dédié aux projets francophones, fera son grand retour le 24 mars à 17h et que, selon une rumeur, un Xbox Games Showcase pourrait avoir lieu le 23 mars. Rendez-vous dans trois semaines !