The Lord of the Rings: Gollum est repoussé à 2022 mais sera co-publié chez Nacon

L’annonce d’un jeu autour de Gollum a été une petite surprise pour les fans du Seigneur des Anneaux, mais les premiers trailers avaient quelque peu refroidi l’enthousiasme face au design de Sméagol. On ne sait pas si cela est la cause de la nouvelle qui suit, mais The Lord of the Rings: Gollum a été repoussé à l’année prochaine, tout en se trouvant un partenaire de choix.

Un retard mais un nouveau partenaire

On apprend en effet que Daedalic Entertainement va s’allier à Nacon afin de publier The Lord of the Rings: Gollum sur toutes les plateformes. L’éditeur français travaillera main dans la main avec Daedalic pour nous « assurer que le jeu rencontrera les attentes des fans du Seigneur des Anneaux et profitera pleinement du pouvoirs des consoles de nouvelles générations. »

Car il ne faut pas oublier que The Lord of the Rings: Gollum a été l’un des premiers titres à confirmer sa sortie sur PS5 et Xbox Series bien longtemps avant que cette nouvelle génération soit disponible.

On attend donc maintenant le titre pour 2022, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Nintendo Switch.