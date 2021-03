AG French Direct : La prochaine édition dévoile son teaser et des infos supplémentaires

Il y a quelques jours, nous vous dévoilions le retour de l’AG French Direct, notre événement centré autour des productions françaises et francophones. Cette émission, qui dévoilera des jeux encore non annoncés ainsi que du gameplay inédit et des journaux de développeurs, a aujourd’hui droit à son teaser, une semaine avant sa diffusion. On vous partage également plus d’informations concernant cette édition, qui sera à ne pas manquer !

Qu’est-ce que l’AG French Direct ?

Histoire que tout le monde se remémore du principe de cet événement, commençons par en rappeler les bases. L’AG French Direct, c’est avant tout une émission qui sera diffusée en live le 24 mars à 17 heures, et qui mettra en avant les jeux produits en France ainsi que les jeux développés par nos confrères francophones. Il s’agit d’une émission de type Nintendo Direct, ou encore le Wholesome Direct, où plus de 35 jeux seront présents pour dévoiler des nouveautés.

Il est important de rappeler qu’il s’agit là d’un projet 100% autonome, réalisé par les efforts de toute l’équipe d’ActuGaming et de partenaires extérieurs, comme Salomé Lasgresle (qui présente également les Pégases du Jeu Vidéo, la cérémonie de récompenses 100% française), qui sera une nouvelle fois présente en tant que présentatrice de l’émission. GOG soutient encore une fois l’événement en tant que partenaire afin d’apporter de la visibilité supplémentaire.

Vous retrouverez ensuite des lives en compagnie des développeurs et de nous-même, pour présenter certains jeux que l’on verra durant l’émission. Ces lives débuteront quelques minutes après l’émission, et d’autres seront organisés en fin de journée le 25 mars. Plus de détails seront communiqués prochainement.

Tous les jeux que vous verrez durant l’émission seront présentés en français. On ne vous cache pas qu’une ou deux vidéos comportera quelques mots d’anglais, mais ceux-ci seront bien évidemment traduits et toute la présentation pourra être suivie en français, cela va de soi. Et puisque l’on pense à nos amis anglophones, l’intégralité de l’AG French Direct sera sous-titré en anglais sur notre chaîne YouTube pour celles et ceux qui le souhaitent.

Où regarder l’AG French Direct ?

L’AG French Direct sera diffusé sur notre chaîne YouTube et sera visionnable en live le 24 mars à 17 heures. N’oubliez pas d’activer un rappel pour être prévenu et ne pas manquer le début de l’émission ! Mais vous pourrez aussi retrouver notre show sur notre chaîne Twitch ainsi que sur Facebook.

Voici nos réseaux sur lesquels l’AG French Direct sera diffusé :

Bien entendu, si vous n’êtes pas là le jour J, un replay intégral de l’émission vous attendra sur notre chaîne YouTube, et sera disponible immédiatement après sa première diffusion.

Qui participe à l’AG French Direct ?

Comme nous vous l’avions précisé dans notre article d’annonce, encore plus de studios et d’éditeurs nous ont rejoint pour cette deuxième édition. On ne dévoilera pas toute la liste des participants ici afin de ne pas gâcher des surprises, que vous ne voudriez pas manquer. Voici une liste non-exhaustive des studios et éditeurs que l’on retrouvera dans cette deuxième édition de l’AG French Direct :

Goblinz Studio

Arkane Studio

Microids

Amplitude Studios

The Moon Pirates

Hibernian Workshop

Dotemu

CCCP

Cowcat

Square Squid

Sachet D’Graines

et bien plus encore…

Ce n’est qu’un aperçu de tous les participants qui viendront célébrer et prouver la créativité des jeux français et francophones. Avec plus de 35 jeux présentés, ce deuxième numéro de l’AG French Direct durera un peu plus d’une heure, avec des annonces à découvrir et même des fameux « World Premiere », si si (ou des « premières mondiales » si vous souhaitez qu’on soit chauvin jusqu’au bout).

Cette édition sera aussi plus hétéroclite que la dernière suite à vos retours, avec beaucoup plus de genres représentés et des jeux prévus pour sortir sur les consoles actuelles, mais pas que.

Rendez-vous donc le 24 mars à 17 heures pour découvrir cela en notre compagnie !