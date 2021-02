Axiom Verge 2 fera aussi un tour sur PC via l’Epic Games Store

L’information est quelque peu traitée en décalé, mais fin de semaine dernière, nous avons appris que Axiom Verge 2 ne sera finalement pas une exclusivité Nintendo Switch. Le titre de Thomas Happ a fait une apparition lors de l’Epic Games Showcase pour annoncer une sortie sur PC, dans un premier temps exclusif à l’Epic Games Store.

Quelques images pour fêter ça

C’était le petit One More Thing de la mini-conférence, Axiom Verge 2 fera aussi un tour sur PC cette année. Un court teaser a aussi été publié, histoire d’alimenter l’engouement autour de cette suite, qui nous en dit un peu plus sur son synopsis : on y fera la rencontre de Indra, une mystérieuse milliardaire derrière le conglomérat mondial Globe 3.

Depuis son report, la sortie est toujours prévue pour courant 2021 sur PC (via l’Epic Games Store donc) et Nintendo Switch.