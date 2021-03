Un nouvel événement Xbox aura lieu le 26 mars et sera centré sur les jeux indés

Microsoft est déjà très présent sur la scène médiatique ces derniers temps avec tous les ajouts du Xbox Games Pass, et le constructeur ne va pas ralentir tout de suite. Un nouvel événement digital est prévu pour le 26 mars, comme on avait pu déjà le deviner grâce à de nombreuses rumeurs.

Les jeux indépendants à l’honneur

Avant de faire vos théories les plus folles sur ce qui va être présenté, sachez qu’il s’agira d’un [email protected] en partenariat avec Twitch, ce qui veut dire que le show se concentrera sur les productions indépendantes. Durant l’émission, on découvrira ainsi 25 nouvelles présentations de jeux avec des trailers inédits.

Parmi les titres déjà confirmés, on sait que le très attendu S.T.A.L.K.E.R. 2 donnera des nouvelles, ainsi que Second Extinction ou encore The Ascent. Cet [email protected] sera visible sur la chaîne Twitch de Xbox dès le 26 mars à 17 heures.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l’actualité de certains jeux indépendants qui sortiront sur Xbox One, Xbox Series, et peut être ailleurs.