Serial Cleaners

Serial Cleaners est la suite de Serial Cleaner, et nous permet de retrouver le Nettoyeur durant les année 90 dans les rues de New-York. Ce nouvel épisode permet d'introduire trois nouveaux personnages en plus, qui disposent chacun de leurs propres compétences et qui apportent d'autres points de vue. Le jeu mélange toujours de l'action à de l'infiltration, avec un gameplay non-linéaire qui permet de trouver plusieurs solutions pour venir à bout des différentes missions.