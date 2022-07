Le futur de Destiny 2 sera révélé dans un showcase en août

Destiny 2 est là pour durer encore quelques années, et la communauté semble être largement au rendez-vous à chaque nouvelle extension du jeu. En février dernier, La Reine Sorcière a déjà livré tout un tas de nouveautés à découvrir en jeu, mais on le sait Bungie veut garder un rythme effréné et régulier pour ses sorties. C’est pourquoi le studio nous donne déjà rendez-vous pour nous parler du futur du jeu, et ce dans quelques semaines.

La nouvelle extension révélée dans un mois ?

Witness what's next. August 23, 2022 pic.twitter.com/3oO2piSJHe — Destiny 2 (@DestinyTheGame) July 21, 2022

Bungie nous informe qu’un Destiny 2 Showcase va prendre place le 23 août prochain, avec un premier teaser qui nous est montré ci-dessus. Il faut aussi rappeler que le 23 août, ce sera le début de la Gamescom puisque Geoff Keighley organisera l’Opening Night Live, une cérémonie généralement riche en annonce.

Mais visiblement, Bungie souhaite faire cavalier seul ici, et fera son show de son côté. Aucune horaire n’a été précisée pour le moment. On imagine que ce sera pour plus prendre le temps de présenter des choses, comme une nouvelle extension.

On pourra aussi noter qu’il s’agira de la première grosse prise de parole du studio après son acquisition complète par Sony. Mais que les fans de Destiny 2 se rassurent, le jeu et son futur contenu resteront bien multiplateformes.