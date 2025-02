Destiny 2: Hérésie n’est pas doublé entièrement suite à la grève des acteurs et actrices aux États-Unis

Pas d’entente durable en vue pour le moment

Puisque la crise du doublage n’est toujours pas réglée aux États-Unis, de nombreux artistes de la SAG-AFTRA continuent de lutter pour leurs droits, notamment pour être mieux protégés des dérives de l’IA. Par conséquent, Bungie n’a pas eu accès à son casting et n’a pas pu enregistrer tous les doublages concernant Hérésie :

« En raison de la grève SAG-AFTRA en cours, vous constaterez que tous les dialogues sont muets dans le jeu. Cependant, nous avons activé les sous-titres par défaut pour cette sortie, afin de permettre aux joueurs de comprendre le contenu narratif. Dans les paramètres du jeu, nous vous proposons plusieurs options de personnalisation pour vos sous-titres, afin de vous aider avec l’accessibilité et la visibilité globale du contenu narratif. Vous pouvez modifier leur taille, couleur et arrière-plan, indiquer le nom des locuteurs et plus encore avant la sortie d’Hérésie pour préparer les séquences impactées par ce changement. De plus, un message d’avertissement s’affichera avant le lancement des activités d’Hérésie où les dialogues sont manquants. »

Et même si la grève se déroule outre-Atlantique, il en serait de même pour le doublage français. À l’heure actuelle, si certains studios ont cédé du terrain et ont permis au syndicat d’obtenir gain de cause pour protéger ses artistes, la grève dans son ensemble reste bien active. On ignore quand un accord plus général sera trouvé, mais il faut s’attendre à ce que d’autres productions soient impactées de la même manière que Destiny 2.