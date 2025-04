Bungie dévoilera le futur de Destiny 2 avec The Edge of Fate, qui sera présenté le 6 mai

Une présentation décisive pour le futur du jeu

Enfin, « extension » est peut-être un bien grand mot étant donné que Bungie a changé de modèle aujourd’hui, et préfère sortir deux grosses updates par an pour Destiny 2. The Edge of Fate sera vraisemblablement l’une d’elles pour cette année 2025, et le studio tient à nous en montrer un peu plus d’ici quelques semaines. Dès le 6 mai prochain, on pourra donc découvrir ce qui se cache derrière The Edge of Fate, et ce que l’avenir de Destiny 2 réserve à tous les Gardiens.

Entre ça et Marathon, l’année s’annonce particulièrement pour un studio qui souffre depuis quelques mois maintenant. L’arrivée de ce nouveau contenu pourrait permettre à Destiny 2 de répartir du bon pied, à condition que les demandes de la communauté du jeu soient entendues.

Pour le moment, on ne serait rien de tout cela et on se contentera de noter ce rendez-vous sur notre calendrier.