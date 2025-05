Destiny 2 : L’avenir du jeu dévoilé avec Les Confins du Destin le 15 juin et une extension Rebelles à l’ambiance Star Wars pour décembre

Place à la Saga du Destin

Nous vous en avons déjà parlé depuis plusieurs mois, Bungie modifie sa politique de contenu additionnel, en l’étalant davantage sur des extensions un peu moins conséquentes, passant d’une à deux par an. C’est via ce nouveau modèle que Les Confins du Destin a été teasé puis présenté aujourd’hui. Elle n’est cependant pas venue toute seule puisqu’un aperçu de Rebelles, l’autre extension prévue pour la fin d’année, a également été livré. Les deux forment ainsi l’Année de la Prophétie et ouvrent l’arc narratif de la Saga du Destin.

Ce nouveau chapitre dans l’histoire de Destiny 2 va amener les Gardiens à se poser des questions existentielles, et compte accueillir aussi bien les vétérans que les néophytes. La Saga du Destin se concentrera sur les Neuf, des entités extradimensionnels ô combien mystérieuses. Les Confins du Destin nous amènera sur le planétoïde Kepler, théâtre d’une extension misant sur l’exploration. Des capacités inédites et propres à ce lieu nous seront donc accordées.

Le « Matterspark » n’est d’ailleurs ni plus ni moins que l’équivalent de la Boule Morphing de Metroid, ce qui nous permettra de nous faufiler dans des conduits étroits ou de se déplacer à toute vitesse. Ce pouvoir lance même des éclairs sur les ennemis que l’on croisera. Quant au « Mattermorph » et au « Void-focused Relocator Cannon », le premier nous donnera la possibilité de manipuler notre environnement tandis que le second servira à se téléporter.

Le Rite des Neuf d’ores et déjà disponible

Maintenant, le 15 juin ce n’est pas demain la veille et il faudrait bien quelque chose à se mettre sous la dent. C’est ainsi que le Rite des Neufs, sorte de prologue des Confins du Destin, est disponible dès maintenant.

Cet événement propose de nouveaux modes de difficulté. Un challenge plus relevé encore pour satisfaire les plus expérimentés de la licence, et un mode Exploration pour, à l’inverse, accueillir les débutantes et débutants en permettant une progression solo et plus tranquille. Des armes « Holofoil » sur le thème des Neuf sont à remporter en réussissant les défis de l’événement.

Enfin, nous avons eu le droit à un petit teasing de Rebelles, l’autre extension qui débarquera en décembre. Celle-ci va nous faire voyager dans une galaxie lointaine, très lointaine puisque Star Wars sera à l’honneur si l’on en croit le court teaser diffusé.

Un pack d’ornements de Légendes du côté obscur, reprenant les skins de Grievous, Dark Vador et Kylo Ren, a même été dévoilé et sera compris dans l’édition Ultimate de Destiny 2 : Année de la Prophétie. Les principales informations sur Rebelles seront cependant révélées le 9 septembre.

En bref, et pour résumer, Destiny 2: Année de la Prophétie est disponible en précommande au prix de 79,99€ et comprendra Les Confins du Destin (vendu à 39,99€ séparément), extension qui arrivera le 15 juin, et Rebelles, une autre extension qui débarquera quant à elle le 2 décembre.