Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de PikaDocMaster78/PikaDoc42

Rédigé par

0

Commercialisé depuis octobre 2023 sur PC, Xbox Series et le Xbox Game Pass, Forza Motorsport n’a pas rencontré le succès espéré auprès du public. En plus de souffrir de nombreux soucis de finition au lancement qui ont mis beaucoup (trop ?) de temps à être corrigés, les joueurs et les joueuses n’ont pas vraiment adhéré à la tentative de « retour aux sources » imaginée par Turn 10 Studios (d’où l’absence du chiffre « 8 » dans son nom pour rappel). Résultats, environ la moitié de l’effectif de l’entreprise américaine a été licenciée par Xbox/Microsoft début juillet 2025. Et comme si ça ne suffisait pas, l’équipe derrière le jeu de course a annoncé stopper son suivi afin de se focaliser sur la production de Forza Horizon 6, en soutien de Playground Games qui planche aussi sur le prochain Fable en parallèle.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Forza Motorsport
Forza Motorsport
pc
xbox series

Date de sortie : 10/10/2023

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

L’équipe en charge de Forza Motorsport n’existerait plus selon un ex-employé de Turn 10

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : L’équipe en charge de Forza Motorsport n’existerait plus selon un ex-employé de Turn 10

Turn 10 (Forza) et Raven Software (Call of Duty) sont également impactés par les licenciements chez Xbox

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Turn 10 (Forza) et Raven Software (Call of Duty) sont également impactés par les licenciements chez Xbox

Alan Hartman du studio Turn 10 (Forza Motorsport) est maintenant promu à la tête des Xbox Game Studios

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Alan Hartman du studio Turn 10 (Forza Motorsport) est maintenant promu à la tête des Xbox Game Studios

Forza Motorsport : Le retour d’un excellent jeu de course ? Test en vidéo

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Forza Motorsport : Le retour d’un excellent jeu de course ? Test en vidéo
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Légendes Pokémon Z-A Méga-Dimension – Notre avis sur ce DLC sucré, mais trop prudent
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Légendes Pokémon Z-A Méga-Dimension – Notre avis sur ce DLC sucré, mais trop prudent
Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6
Le bilan de votre année passée sur Steam est disponible, quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année ?
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le bilan de votre année passée sur Steam est disponible, quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année ?
Dispatch devrait sortir sur les deux consoles Nintendo Switch à la fin du mois de janvier
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dispatch devrait sortir sur les deux consoles Nintendo Switch à la fin du mois de janvier
Le MOBA SUPERVIVE tire déjà sa révérence, quelques mois seulement après sa sortie
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le MOBA SUPERVIVE tire déjà sa révérence, quelques mois seulement après sa sortie
Dispatch : AdHoc Studio évoque les difficultés autour d’une éventuelle saison 2
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Dispatch : AdHoc Studio évoque les difficultés autour d’une éventuelle saison 2
Tout savoir sur la fréquence, la latence et la capacité de RAM pour le gaming
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Tout savoir sur la fréquence, la latence et la capacité de RAM pour le gaming
Bethesda fait le point sur l’avancée de The Elder Scrolls VI, qui demandera encore du temps
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Bethesda fait le point sur l’avancée de The Elder Scrolls VI, qui demandera encore du temps
Divinity : Après avoir déclenché une polémique, le PDG de Larian clarifie les choses sur l’utilisation de l’IA au sein du studio
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Divinity : Après avoir déclenché une polémique, le PDG de Larian clarifie les choses sur l’utilisation de l’IA au sein du studio
One Piece [OP14-EB04] met en avant les Sept Grands Corsaires sur la mer d’Azur et réduit son retard avec le Japon
Image d\'illustration pour l\'article : One Piece [OP14-EB04] met en avant les Sept Grands Corsaires sur la mer d’Azur et réduit son retard avec le Japon
Reanimal passe gold, le jeu de Tarsier Studios arrivera donc bien à temps
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Reanimal passe gold, le jeu de Tarsier Studios arrivera donc bien à temps
Baldur’s Gate 3 s’est vendu à au moins 20 millions d’exemplaires
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Baldur’s Gate 3 s’est vendu à au moins 20 millions d’exemplaires
Sucker Punch (Ghost of Yotei) change de PDG, Brian Fleming s’en va après presque trente ans passés au sein du studio
Image d\'illustration pour l\'article : Sucker Punch (Ghost of Yotei) change de PDG, Brian Fleming s’en va après presque trente ans passés au sein du studio
Le producteur de Marvel Tōkon: Fighting Souls revient sur les retours de la bêta et promet des annonces de personnages
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Le producteur de Marvel Tōkon: Fighting Souls revient sur les retours de la bêta et promet des annonces de personnages
Terminator Survivors est reporté à une date indéterminée et ne passera pas par la case accès anticipé
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Terminator Survivors est reporté à une date indéterminée et ne passera pas par la case accès anticipé
Tales of : les futurs remasters s’attaqueront à des épisodes bien plus anciens dès 2026
pc
ps4
ps3
Image d\'illustration pour l\'article : Tales of : les futurs remasters s’attaqueront à des épisodes bien plus anciens dès 2026
4 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra dès le mois de janvier, dont un Like a Dragon
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : 4 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra dès le mois de janvier, dont un Like a Dragon
Dead Island 3 serait bien en développement et viserait une sortie en 2028
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Dead Island 3 serait bien en développement et viserait une sortie en 2028
Avant le lancement de sa première extension, Where Winds Meet dépasse les 15 millions de téléchargements
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Avant le lancement de sa première extension, Where Winds Meet dépasse les 15 millions de téléchargements
Divinity aura bien un système de tour par tour, et sera lancé en accès anticipé
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Divinity aura bien un système de tour par tour, et sera lancé en accès anticipé
La démo de Final Fantasy VII Remake est maintenant disponible sur Switch 2 et Xbox Series
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : La démo de Final Fantasy VII Remake est maintenant disponible sur Switch 2 et Xbox Series
Hollow Knight arrive sur Switch 2 et va se mettre à jour sur toutes les plateformes en 2026
pc
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight arrive sur Switch 2 et va se mettre à jour sur toutes les plateformes en 2026
Hollow Knight: Silksong dépasse les 7 millions de ventes, un DLC gratuit arrivera dès 2026
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight: Silksong dépasse les 7 millions de ventes, un DLC gratuit arrivera dès 2026
Nintendo Switch : Pourquoi la console hybride de Nintendo reste une valeur sûre en 2025
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo Switch : Pourquoi la console hybride de Nintendo reste une valeur sûre en 2025