Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6

Clap de fin définitif pour le titre sorti en 2023 ?

C’est en faisant le bilan annuel global de la licence Forza que cette information a été partagée sur le site internet officiel de celle-ci, le tout de manière particulièrement discrète il faut bien l’avouer. En effet, outre faire une petite rétrospective des ajouts apportés et améliorations effectuées au titre à l’occasion du 20ème anniversaire de la saga Forza Motorsport (retour du tracé de Fujimi Kaido, arrivée de courses d’IndyCar, IA optimisée…), Turn 10 Studios a déclaré ceci :

« Comme notre équipe se focalise désormais sur l’objectif de proposer la meilleure expérience possible sur Forza Horizon 6 pour 2026, nous n’avons pas prévu d’introduire de nouvelles voitures, circuits, fonctionnalités, ni de correctifs réguliers à Forza Motorsport. Cependant, nous continuerons à soutenir le jeu en maintenant les serveurs en ligne actifs, en organisant des événements et compétitions spéciales, ainsi qu’en réintroduisant mensuellement de l’ancien contenu jusqu’à ce que tout soit disponible en permanence. »

Si ces mots ne signent pas forcément la « mise à mort » définitive de Forza Motorsport, difficile d’imaginer la société américaine et Xbox/Microsoft relancer pleinement son support à l’avenir (par l’intermédiaire de la sortie d’une version PlayStation 5 par exemple ?). Il faudra également probablement attendre un moment avant de savoir si la série a une chance, ou pas, d’avoir droit à un nouvel opus dans les années à venir.

En attendant d’en apprendre davantage, rappelons que Forza Horizon 6, lui, est programmé l’an prochain sur PC, Xbox Series et le Xbox Game Pass, à une date encore indéterminée.