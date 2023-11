Alan Hartman du studio Turn 10 (Forza Motorsport) est maintenant promu à la tête des Xbox Game Studios

Un nouveau boss à la tête des studios Xbox

De manière assez étonnante, cela n’a pas été annoncé directement par Xbox, puisque ce sont les internautes qui ont remarqué que la page LinkedIn de Alan Hartman, qui travaillait chez Turn 10 (le studio derrière le récent Forza Motorsport), avait eu droit à une modification intéressante. On y lit maintenant que l’intéressé est passé chef des Xbox Games Studios, ce qui veut dire qu’il prendrait la place délaissée par Matt Booty.

Hartman a travaillé chez Turn 10 pendant plus d’une quinzaine d’années avant de gérer de manière plus globale tout ce qui touchait aux licences Forza et Fable. Autant dire qu’il connaît déjà bien les Xbox Games Studios, ce qui en faisait un candidat idéal pour reprendre cette position très importante. Alan Hartman va donc œuvrer de concert avec son prédécesseur pour gérer les studios comme Turn 10, Playground Games, Ninja Theory et tant d’autres, tandis que Matt Booty va gérer – en plus de cela – tout ce qui touche à Bethesda et aux autres jeux Xbox.

(FYI) Alan Hartman (Turn 10) has been promoted to the New Head of Xbox Game Studios Announcement:https://t.co/S7i5TNCa8h Source:https://t.co/ESynGHpn6A pic.twitter.com/s7QDUbDrKp — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) November 8, 2023