Forza Horizon 5 : Le poids du jeu est connu, voici combien il pèsera

Annoncé lors de l’E3 2021 à la conférence Xbox, Forza Horizon 5 était sans aucun doute l’une des claques de l’événement. Il faut dire que le nouvel épisode de Playground Games est fichtrement joli et dépeint un Mexique de toute beauté. Tout cela aura forcément une incidence sur le poids du jeu et celui-ci est désormais connu.

L’épisode le plus lourd de la franchise

Rien de bien étonnant mais Forza Horizon 5 sera logiquement le plus lourd de la saga. C’est le Microsoft Store qui nous indique son poids approximatif : comptez 80 Go au téléchargement. Un poids qui sera complété par l’habituel patch day one qui viendra corriger d’éventuels soucis de dernière minute. Forza Horizon 4 lui, pesait dans les 63 Go.

Un poids qui est donc relativement réhaussé face à son prédécesseur. Il faut dire que le studio nous a promis le Forza Horizon le plus vaste de la série. Rappelons que sa sortie est fixée au 9 novembre sur PC, Xbox Series et Xbox One.