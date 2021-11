Fortnite tease la fin du Chapitre 2 avec un grand événement à venir

Les rumeurs autour de la fin du Chapitre 2 de Fortnite commençaient à s’accumuler, et Epic Games officialise aujourd’hui la chose. Le jeu le plus populaire du moment s’apprête à tourner une page de son histoire en mettant fin à son Chapitre 2, avec un événement de grande ampleur qui est teasé en vidéo.

La fin d’une époque pour le jeu

Cet événement se nommera simplement « La fin », et aura lieu le 4 décembre prochain à 22 heures dans Fortnite. La communauté du jeu sera alors invitée à combattre la Reine Cube au travers d’une bataille que l’on imagine épique, et qui devrait à nouveau bouleverser l’île et son apparence, comme lors de la fin du premier Chapitre.

Notez que toutes celles et ceux qui se connectent en jeu avant cette date vont recevoir 225 000 points d’EXP, en compensation de la fin prématurée de la saison.

D’ici là, n’oubliez pas que vous pouvez parcourir notre guide complet afin d’avoir toutes les informations sur la Saison 8 du jeu.