Fortnite Saison 3 : les nouveautés de la mise à jour v13. 30

Cela faisait plusieurs semaines qu’une grosse mise à jour n’avait pas eu lieu sur Fortnite Saison 3. En effet, les développeurs d’Epic Games étaient partis en vacances d’été et avaient laissé beaucoup de contenus dévoilés au fil du temps et de la descente du niveau d’eau.

Mais aujourd’hui, 21 juillet, une grosse mise à jour a eu lieu sur le jeu apportant son lot de nouveautés et de cosmétiques inédits. Faisons le tour de tout ce qui arrive sur le jeu.

Roulez des mécaniques

Alors que tout le monde attendait l’arrivée des voitures pour aujourd’hui avec la mise à jour, les véhicules ne sont pas disponibles. Mais la présence de défis parlant d’essence pourrait indiquer une disponibilité de celles-ci d’ici quelques jours seulement.

En attendant, quasiment toutes les stations-essence de l’île (notamment celles de Salty Springs et de Lazy Lake) ont été modifiées pour accueillir de plus grandes structures afin que les joueurs puissent y faire leur plein prochainement, comme on peut le voir sur cette capture de @FN_Assist :

Un vaisseau s’est échoué

Une variante avec un casque de cosmonaute peut être trouvée pour le skin Siona. Fait étonnant : un vaisseau semblant venir d’une autre planète ou galaxie s’est échoué dans l’eau au nord de Craggy Cliffs (au nord de la carte). Si vous regardez la zone en mode rediffusion, vous apercevrez ce mystérieux vaisseau contenant encore un individu masculin ressemblant au skin Siona. Des leakers (comme @FortTory) ont pu faire apparaître ce vaisseau avec un nouveau d’eau très faible afin de le visualiser correctement :

the location of the Ancient Astronaut his Spaceship pic.twitter.com/zhGd1yKZD4 — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) July 21, 2020

Un fragment d’objet ressemblant à un mission a également été trouvé dans la falaise proche de ce point. Un nouveau défi lié à un nouveau secret en approche ?

Les nouveaux cosmétiques ajoutés

Chaque mise à jour arrive avec son lot de nouveaux cosmétiques : tenus, sacs à dos, pioches etc. Faisons le tour d’horizon des ajouts de la part des développeurs via le leaker français @LlamaLeaks sur Twitter :

Les nouveaux Skins

On peut découvrir de nouvelles tenues avec notamment la tenue Pantin qui sert de mascotte aux crash-tests des voitures mises sur le marché. De quoi alimenter l’arrivée des voitures prochainement sur le jeu.

Nouveau skins de la 13.30 en Français ! pic.twitter.com/EDK56FcrJL — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) July 21, 2020

Les nouveaux accessoires de dos

De multiples sacs à dos sont également ajoutés et seront bientôt disponibles via des packs, des défis ou via la boutique.

Nouveau sacs de la 13.30 en Français ! pic.twitter.com/haaoFr9yJ8 — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) July 21, 2020

Les nouveaux outils de collecte

Les outils de collecte, ou pioches, complètent la plupart du temps un arsenal complet comprenant tenue, sac à dos et planeur. Voici les nouveautés ajoutées :

Nouvelles pioches de la 13.30 en Français ! pic.twitter.com/9NEW7nZNQK — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) July 21, 2020

Les nouveaux revêtements

Nouveaux camo de la 13.30 en Français ! pic.twitter.com/nt2Vz04CUh — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) July 21, 2020

Les nouvelles émotes

Et pour finir, voici les dernières danses ajoutées dans les fichiers du jeu.

Nouvelles dances de la 13.30 en Français ! pic.twitter.com/W1Szcg5FsS — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) July 21, 2020

Et sinon ?

En bref, on a aussi eut droit à d’autres nouveautés :

De nouveaux défis en rapport avec les petits bestioles du nord de l’île.

Avec le niveau de l’eau descendant, des zones connues ont refait surface : Frenzy Farm, une partie du Camp de la morue ou encore du Requin par exemple

Une nouvelle station-essence est apparue à Slurpy Swamp mais est encore immergée.

Des véhicules ont étrangement disparu de la carte : pour mieux revenir et être prêts à rouler ?

Des cosmétiques pour le futur anniversaire de Fortnite, fin juillet.

N’hésitez pas à parcourir nos guides sur Fortnite pour tout savoir sur le jeu. Et vous pouvez également utiliser le code créateur ACTUGAMING pour faire vos achats de nouveaux cosmétiques dans la boutique, cela soutient concrètement le site. Merci à vous !