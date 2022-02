Fortnite nous tease une nouvelle collaboration avec Destiny

Comme à l’accoutumée, Epic Games va à la pêche aux collaborations les plus improbables pour ajouter des skins à son catalogue maintenant devenu gigantesque (il faudrait d’ailleurs faire la liste un jour pour s’en rendre compte). Et après avoir entendu parler de Bungie récemment avec son rachat par Sony, Epic Games fait de l’œil à sa licence phare Destiny pour l’inclure dans Fortnite.

Un sondage aux propositions diverses

Epic Games published a new survey for Fortnite Battle Royale. One of the questions has some Destiny characters, including Mara Sov, Drifter, and Hive. | #Destiny2 pic.twitter.com/IFoRT5mGY9 — Destiny Bulletin (@DestinyNewsCom) February 5, 2022

Un sondage sur les souhaits des joueurs et joueuses a été récupéré par le compte twitter fan DestinyBulletin et les choix proposés sont étonnants. Il est évident que Destiny est un peu en effervescence ces derniers temps avec le rachat de Sony, mais on a du mal à voir Megaman, Link, ou encore Ganondorf dans le Battle Royale d’Epic Games.

Par ailleurs, il est vrai qu’il y aurait pas mal de possibilités en termes de personnages dans la licence Destiny. Entre Drifter, Hive, Failsafe, ou encore Cayde-6 qui n’est même pas mentionné, il y a de quoi faire.

Fortnite est connu pour ses maintes collaborations, avec récemment Bruno Mars et Anderson Paak, qui le rendent plus que jamais populaire auprès du plus grand nombre. Une force que bon nombre de jeux lui envient. L’arrivée de Destiny dans le Battle Royale serait intéressante, à suivre dans les prochaines mises à jour de Fortnite.