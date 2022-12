Accueil » Actualités » Fortnite : Epic Games contraint de payer plus d’un demi-milliard de dollars à la FTC pour ses manquements à la protection de l’enfance

On commence à comprendre pourquoi Epic Games a mis en avant de nouvelles mesures pour protéger les mineurs qui jouent actuellement à Fortnite. Comme on aurait pu s’en douter, tout cela ne part pas (que) d’un bon sentiment, puisque l’on apprend aujourd’hui que l’entreprise a reçu une pénalité très importante de la part de la FTC (l’organisme de régulation américain), qui poursuit Epic Games pour ses manquements à la protection des enfants sur le jeu.

Des paiements non-voulus enfin remboursés

C’est une amende record qu’Epic Games accepte aujourd’hui. La FTC indique que l’éditeur se doit de payer 275 millions de dollars à la COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), l’agence de protection de la vie privée des enfants, mais aussi 245 millions en guise de remboursement à des usagers qui auraient payé sans le vouloir en jouant à Fortnite. Ce qui nous fait un total de 520 millions de dollars à débourser.

Selon la FTC, Epic Games aurait enfreint les règles de la COPPA en collectant des informations sur des mineurs de moins de 13 ans sans le consentement ou la validation d’un adulte. De plus, le fait d’avoir réglé le chat du jeu sur du temps réel sans modération pour les enfants et adolescents serait également répréhensible, puisque cela exposerait ces derniers à du harcèlement. Ce détail fait d’ailleurs partie des choses qui ont été changées dernièrement sur le jeu par Epic Games.

La FTC indique aussi qu’Epic Games a induit volontairement les plus jeunes en erreur en leur faisant débourser de l’argent sans qu’ils ne s’en rendent compte, notamment via une interface confuse. Il y aurait ainsi plus d’un million de plaintes de paiements involontaires, auxquels Epic Games n’a pas répondu.

Ces accusations portent sur des faits qui datent pour certains d’avant 2018, mais afin d’éviter un procès, Epic Games a accepté de payer cette amende et déclare faire en sorte que les consommateurs soient plus protégés à l’avenir :

« Nous avons accepté cet accord parce que nous voulons qu’Epic soit à la pointe de la protection des consommateurs et offre la meilleure expérience à nos joueurs. Au cours des dernières années, nous avons apporté des changements pour nous assurer que notre écosystème réponde aux attentes de nos joueurs et des régulateurs, qui, nous l’espérons, seront un guide utile pour les autres acteurs de notre industrie. »

Espérons effectivement que ce paiement record serve de leçon à toute l’industrie, qui doit mieux protéger les plus jeunes contre des systèmes économiques dangereux.