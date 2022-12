Fortnite : Epic Games lance des comptes limités pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité

Il ne vous aura pas échappé que l’une des cibles principales de Fortnite est le public adolescent. Le jeu est très populaire avec les enfants et sa dimension multijoueur peut poser problème dans la protection des plus jeunes, puisqu’ils sont confrontés à des systèmes qu’ils ne comprennent pas encore, comme le modèle économique du jeu qui peut entraîner certaines dérives (on ne compte plus les histoires de V-bucks achetés sans l’accord des parents). Pour essayer d’empêcher cela, Epic Games annonce l’ouverture de comptes protégés à destination de ce public.

Le jeune public mieux protégé

Dès aujourd’hui, il est possible de créer des comptes dits limités, qui sont censés protéger les plus jeunes en demandant leur âge et en nécessitant l’email d’un parent pour accéder à l’accord parental. Avec un compte limité, il sera possible de jouer à Fortnite comme avant, avec tout le contenu acheté, mais c’est tout. Pour acquérir plus de skins ou dépenser plus d’argent, il faudra passer par les réglages du contrôle parental.

En dehors des problèmes d’argent, c’est aussi la vie privée et les informations sur ces jeunes joueurs qui seront maintenant mieux protégées. Les comptes limités (ou ceux qui n’ont pas renseigné d’âge) seront au niveau de confidentialité maximale, avec zéro recommandations personnalisées, des informations cachées ou encore l’absence de mots grossiers en dessous de 16 ans.

Une bonne mesure qui n’évitera évidemment pas toutes les dérives, mais pour un jeu aussi grand public que Fortnite, c’est déjà un pas dans la bonne direction.