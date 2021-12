Fortnite Chapitre 3 : Cosmétiques, gameplay, quêtes… Voici toutes les nouveautés de la Saison 1 qui vient d’être lancée (MAJ 19.00)

L’événement incroyable de ce samedi 4 décembre à 22h intitulé La Fin est à présent terminé et après plusieurs heures d’un « trou noir » aquatique et un arrêt des serveurs semblable à celui connu il y a deux ans lors du passage au Chapitre 2, les développeurs ont enfin déployé le patch de la mise à jour v19.00, marquant le début de la Saison 1 de Fortnite Chapitre 3 nommée Retournement. Après vous avoir présenté les trailers de présentation et du passe de combat ainsi qu’avoir découvert la nouvelle île du jeu, il est temps de faire le tour de toutes les nouveautés que nous réservent ce nouveau Chapitre et cette nouvelle saison qui a ouvert ses portes à 16h le dimanche 5 décembre.

Comme vous le savez, chaque nouvelle saison et par conséquent chaque nouveau chapitre se doit de déployer une grosse mise à jour apportant des tonnes de nouveaux contenus allant des tenues, aux revêtements, aux nouvelles villes mais aussi aux quêtes permettant de grimper les niveaux du passe de combat. Si vous n’avez pas encore pu poser les mains sur cette nouvelle saison, laissez-nous vous faire le point sur tout ce que les leakers ont trouvé par avance dans les fichiers du jeu pendant la maintenance. Enfin, sachez que la Saison 1 de Fortnite Chapitre 3 durera jusqu’au 22 mars inclus soit environ 3 mois et demi.

Bienvenue de l’autre côté

Pendant l’événement de La Fin du Chapitre 2, nous nous sommes retrouvés confrontés à l’idée qu’une deuxième île existait sous l’île que nous arpentions précédemment. Dans un retournement spectaculaire orchestré par l’Agent Jones et La Fondation, la nouvelle île a pris le dessus, mettant un terme au plan de la Reine Cube. Lors du lancement du chapitre, nous nous retrouvons échoué sur une plage avant d’aller retrouver nos compères de la vieille.

La Fondation nous donne des explications et nous demande de l’aider à combattre l’Institut Onirique. L’image ci-dessus montre très clairement la disposition de ces deux îles et la présence du pont au milieu, avec le Point Zéro en son centre, dans une sorte de galaxie lointaine inconnue.

De nouveaux lieux à explorer

En arrivant sur l’île, on se rend compte qu’elle contient pas moins de 12 lieux-dits, ou villes, qu’il vous faudra visiter pour colorer votre carte et en découvrir tous les recoins, comme par exemple Shifty Shafts, Sleepy Sounds au nord mais aussi Rocky Reels ou le Bourg-Jonesy. Parmi les lieux notables, on pense notamment au biome désert et son champ de courses de voitures, mais aussi le biome enneigé, encore bien mystérieux et qui semble renfermer le retour de la ville tant attendue Tilted Towers (les premières informations parlent d’un retour dans 8 semaines, sûrement à la fonte des glaces), mais aussi à l’Est, Le Sanctuaire et La Statue, en hommage à La Fondation et servant de Base aux Sept. Enfin, des bâtiments emblématiques sont également présents, comme le Daily Bugle, venant tout droit de l’univers de Spider-Man.

Des nouveautés de gameplay

Parmi les nouveautés de cette nouvelle saison, on retrouve la possibilité de déposer des tentes de campement, en sections, que l’on pourra même retrouver dans les parties suivantes, et dont on pourra aménager le contenu. Egalement possible avec l’arrivée de ce Chapitre 3, la possibilité de glisser tout en tirant, pour mieux esquiver les balles. Enfin, les conditions météorologiques promettent de belles variations dans les parties avec tornades, orages et pluies torrentielles.

De nouvelles quêtes à réaliser

Dès votre arrivée sur la nouvelle île, vous démarrez avec des quêtes de Saison. Ces quêtes seront découpées en plusieurs parties tout au long de la saison. La première partie débute dès le lancement de la saison 1 et devrait durer jusqu’au 26 décembre à 15h. Un guide dédié est actuellement en préparation.

Sachez également que des quêtes quotidiennes, mais aussi de Shanta et d’Etapes sont disponibles. Plus d’informations sur la page d’accueil de notre guide complet.

Un passe de combat qui continue sur sa lignée

Le fonctionnement du passe de combat n’a pas été modifié depuis le Chapitre 2. En effet, à chaque niveau d’EXP atteint, vous remportez 5 étoiles de combat à dépenser comme bon vous semble et dans l’ordre que vous voulez, dans la mesure où les pages se débloquent au fil de votre progression. Nous vous avons préparé un article dédié pour découvrir les 100 récompenses en détails.

Les tout nouveaux éléments cosmétiques

Vous le savez, les cosmétiques sont ce qui rapporte le plus d’argent à Epic Games en vendant des tenues et autres accessoires par centaines générant plusieurs millions de dollars chaque mois. Cette première grosse mise à jour du Chapitre 3 permet d’entrapercevoir les nouveautés de cette saison à venir. Pensez à ajouter le code créateur ACTUGAMING lors de vos achats en boutique. Merci à @Zatheo et @FN_Assist d’avoir centralisé toutes ces trouvailles.

Le Parapluie Top 1

Rituel oblige, chaque saison possède désormais son parapluie Top 1, que vous obtenez en finissant premier ou première pour la toute première fois dans chaque saison. Cette saison ne fait bien évidemment pas exception et ce nouveau parapluie est disponible dès le lancement de la Saison 1 du Chapitre 3.

Le Starter Pack

Chaque saison, Fortnite propose un pack contenant un skin, son sac à dos et sa pioche, ainsi que 600 v-bucks pour une petite somme d’argent (généralement autour de 5€). Le pack de cette saison se nomme « Envoyé du vide » et voici sa description : « Semez la destruction lors de votre traversée du vide. Ainsi vous deviendrez Absenz, l’Envoyé du vide ». Il devrait être disponible le 14 décembre prochain.

De toutes nouvelles armes

Ce nouveau chapitre est décidément basé sur le thème des nouveautés car même de nouvelles armes sont disponibles, y compris les gants de Spider-Man qui semblent bénéficier d’une capacité spéciale.

De nouveaux consommables sur le terrain

Nous avions l’habitude des pommes, champignons et autres bleuvages, il semblerait qu’il faille faire désormais avec d’autres consommables, en témoignent ces deux nouveautés encore bien mystérieuses.

De nouvelles émotes

Dans les types de contenus à acheter dans la boutique ou à débloquer dans le nouveau passe de combat, vous retrouverez notamment de nouvelles émotes, ces mouvements souvent humoristiques. En voici un aperçu.

Les nouvelles tenues

Il faut l’avouer, cette première mise à jour de la Saison 1 est pauvre en nouveaux skins, hormis ceux du passe de combat bien évidemment. On retrouve ainsi les nouveaux skins par défauts, en haut de cette liste, ainsi que les nouveaux personnages que nous devons débloquer.

De nouveaux écrans de chargement

Les écrans de chargement, parfois suffisamment bien pensés pour révéler des détails sur des événements à venir, permettant de combler les temps d’attente entre les parties. Toujours très réussis, voici le florilège de cette mise à jour.

En vrac, voici les autres nouveautés

Voici un florilège des autres nouveautés et informations utiles pour ce lancement de nouvelle saison :

La présence de nouveaux items par défaut (planeur, skin, pioche) si jamais vous ne choisissez pas dans votre casier.

Plusieurs variantes pour Spider-Man seront à débloquer au fil de la Saison.

Les biomes seront évolutifs au fil des semaines.

Il est temps de vous lancer à l'assaut de cette nouvelle saison. N'oubliez pas de parcourir notre guide ultra complet sur cette Saison 1 du Chapitre 3 de Fortnite pour découvrir les toutes dernières actualités. Découvrez également plus d'informations sur le site officiel du jeu.