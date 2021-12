Quêtes de Saison | Guide Fortnite Chapitre 3 Saison 1

Chaque saison de Fortnite possède son lot de Quêtes. Ce nouveau Chapitre 3 inaugure des Quêtes quotidiennes, mais aussi des Quêtes de Shanta et des Quêtes d’étape. Mais les quêtes qui seront les plus importantes pour l’avancée de votre passe de combat seront assurément les Quêtes de Saison. Ces quêtes sont réparties en semaines et chaque semaine contient 10 quêtes à réaliser. Pour chacune des quêtes réussies, vous obtiendrez 25 000 EXP (pour un total de 250 000 EXP).

Des objectifs bonus de Saison vous sont aussi accordés par paliers pour plusieurs quêtes réalisées, soit un total de 415 000 EXP possibles par semaine si toutes les quêtes sont réalisées. Au terme des 15 semaines que doit durer la Saison 1, ce dispositif permettra d’engranger pas moins de 6 225 000 EXP.

La palier 1 de bonus d’EXP est réparti comme suit :

55 000 EXP pour 3 quêtes accomplies,

pour 3 quêtes accomplies, 55 000 EXP supplémentaires dès 6 quêtes,

dès 6 quêtes, 55 000 EXP de plus pour 10 quêtes de Saison réalisées.

Les paliers de bonus d’EXP suivants donneront lieu aux mêmes récompenses d’EXP mais il faudra relever le nombre de quêtes à réussir (13, 16 et 20 quêtes dès la semaine 2 puis 23, 26 et 30 quêtes dès la semaine 3 etc.) jusqu’à la fin de la Saison. Suivez nos guides pour réussir rapidement les quêtes et ainsi monter rapidement en niveaux.

Quelles sont les Quêtes de Saison pour cette Saison 1 ?

Semaine 1

Pour cette première semaine de quêtes, seules 8 quêtes sont pour l’heure à effectuer avec à la clé 200 000 EXP. De plus, les deux premiers bonus d’EXP sont à obtenir pour un total de 310 000 EXP.

Découvrir l’appareil (1).

Il semblerait que 16 endroits soient disponibles pour réussir cette quête limitée dans le temps.

Infliger des dégâts à des adversaires en glissant (50 points de dégâts).

Il s’agit ici d’exploiter une des nouveautés de gameplay : la glissade tout en tirant. Sachez que nous y avons consacré un guide dédié afin que vous trouviez rapidement comment effectuer ce nouveau mouvement.

Traverser des cercles enflammés avec un véhicule (2).

Les cercles en question se trouvent plutôt dans le sud de l’île.

Fouiller des coffres ou des boites de munitions à des lieux notables (10).

Pour réussir cette munition, baladez-vous. Lors de votre première visite sur l’île, tous les lieux notables vous seront identifiés puisque vous gagnerez de l’EXP quand vous les découvrirez. Un guide ultra complet et en français est en préparation sur notre site.

Atterrir au Daily Bugle, puis finir dans le Top 25 (1).

Pour réussir ce défi, cela ne sera pas très difficile. Lancez-vous dans une partie en solo, duo ou sections et atterrissez au Daily Bugle, qui se trouve au Nord-Est de l’île dans ce qui semble être une sortie de volcan. Puis, il vous suffira de jouer votre partie comme d’habitude ou de camper (nous ne vous jugerons pas, promis) afin d’atteindre la distinction des 25 joueurs restants.

Ouvrir une chambre forte avec un autre joueur (1).

Les coffres-forts font leur retour pour ce nouveau Chapitre. Au nombre de 7 disséminés un peu partout sur l’île, il vous faudra lancer une partie en duo ou sections pour y arriver. Localisez un coffre-fort et ouvrez-le ensemble pour valider la quête. Attention cependant aux personnages qui voudraient vous en empêcher.

Réussir des éliminations avec un pistolet-mitrailleur ou un fusil de sniper (3).

Découvrir des lieux-dits (10).

Ce défi vous demandera de découvrir 10 des 12 lieux-dits présents sur l’île. Pour cela, baladez-vous et multipliez les parties pour y arriver.

Semaine 2

A venir dès le 16 décembre…

N’oubliez pas de parcourir notre guide ultra complet sur cette Saison 1 du Chapitre 3 de Fortnite pour découvrir les toutes dernières actualités et pensez à utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien ! Découvrez également plus d’informations sur le site officiel du jeu.