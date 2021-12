Tous les lieux notables de l’île en français | Guide Fortnite Chapitre 3 Saison 1

Il y a quelques jours, nous vous présentions la nouvelle carte de Fortnite Chapitre 3 ainsi que les lieux-dits qui la composent comme Shifty Shafts, Bourg-Jonesy ou encore Rocky Reels. Dans cet article, nous allons vous présenter les lieux notables, ces lieux importants et remarquables mais qui ne sont pas marqués sur votre mini-carte.

Artémis cache ses secrets

Depuis la découverte du sol de cette nouvelle île, Artémis de son petit nom, les joueurs et joueuses ont pu faire la connaissances de 12 lieux-dits représentés sur la carte. Mais comme lors du Chapitre précédent, des endroits remarquables tels des ponts, des maisons originales, et autres curiosités de la nature ont également fait leur apparition. Nous vous conseillons de faire le tour de l’île pour tous les trouver car pour chaque nouvelle découverte d’un lieu notable, vous gagnerez de l’EXP utile pour monter dans les niveaux du passe de combat.

Ainsi et en exclusivité, ActuGaming vous présente la première carte en français de tous les lieux notables présents sur la nouvelle île. Les lieux-dits apparaissent en plus petit pour faire plus de place à ces lieux notables qui nous intéressent ici. A vous de les retrouver pour gagner un maximum d’EXP !

N’hésitez pas à zoomer pour mieux apercevoir les localisations. Cette carte étant collaborative, si vous voyez un lieu manquant, vous pouvez participer dans les commentaires pour le signifier et la carte sera mise à jour en conséquence.

N’oubliez pas que vous pouvez rendre visite à notre guide ultra complet sur cette Saison 1 du Chapitre 3 de Fortnite afin de découvrir les toutes dernières actualités. Pensez à utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien !