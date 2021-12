Fortnite Chapitre 3 Saison 1 : Voici la nouvelle île du jeu

Après un incroyable événement nommé sobrement La Fin, le Chapitre 3 de Fortnite s’est ouvert à nous avec une toute nouvelle Saison 1. Alors qu’une île secrète se cachait sous l’île du Chapitre 2 intitulée Apollo, voici la nouvelle carte, dont le nom de code Artémis reste encore à confirmer.

Qui dit toute nouvelle île dit aussi de 12 nouvelles villes, de nouveaux lieux notables à explorer et aussi de nouveaux mystères. Fortnite a décidé de procéder autrement cette fois-ci puisque seulement quelques minutes après la fin de l’événement, un site officiel nommé Flip the Island permettait aux joueurs et joueuses de dévoiler progressivement la carte de l’île en utilisant le #FortniteFlipped dans leurs messages et en inversant leurs photos de profil. Un challenge réussi haut la main en seulement 10 petites heures ! Nous vous laissons le loisir de découvrir la nouvelle île grâce à la carte ci-dessous.

Allez viens, je t’emmène au vent

On peut notamment se rendre compte qu’à titre de saison hivernale, l’île est aux trois-quarts recouverte de neige. On pense d’ailleurs deviner Tilted Towers recouverte de neige en plein milieu de l’île mais aussi Greasy Grove au sud-ouest, tandis qu’une statue commémorative de La Fondation se trouve à l’Est au niveau de la base des Sept. On retrouve également un biome désert, assez petit mais qui tendre à s’étoffer au fil des semaines.

