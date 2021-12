Fortnite Chapitre 3 Saison 1 : Présentation du passe de combat en vidéo

Il y a quelques minutes, nous vous dévoilions le trailer de présentation du tout nouveau Chapitre 3 de Fortnite. Une vidéo impressionnante faisant la part belle au nouveau moteur du jeu, l’Unreal Engine 5. Maintenant, il est temps de découvrir le tout nouveau passe de combat (du moins ses personnages) dans un trailer fraichement publié par Epic Games.

De nouveaux amis pour un nouveau pied à terre

Alors que nous allons bientôt débarquer sur une toute nouvelle île, d’autres nouveautés font également leur apparition notamment dans le gameplay du jeu. Dans une bande-annonce très courte dévoilant succinctement les personnages qui feront leur apparition dans le passe de combat, on peut apercevoir l’arrivée que l’on attendait plus : Spider-Man et sa compétence spéciale, le déplacement à l’aide de toiles d’araignée, mais aussi d’autres personnages comme Shanta, Rônin, Gumbo, Harlowe et Native. Plus tard dans la Saison, nous pourrons débloquer la tenue de La Fondation.

Comme à notre habitude, nous vous proposons de retrouver toutes les informations sur cette nouvelle Saison 1 dans notre guide ultra complet, vous y retrouverez les quêtes mais aussi la nouvelle île en détails notamment. Enfin, n’oubliez pas d’utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats dans la boutique et notamment pour acheter ce nouveau passe de combat disponible dès maintenant au prix de 950 V-bucks (soit 9,50€) ou inclus dans le Club de Fortnite.