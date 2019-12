Vous le savez déjà, depuis le 18 décembre et jusqu’au 6 janvier, Fortnite fête Noël et vous fait gagner chaque jour des cadeaux gratuits via son Chalet de la Fête Hivernale. L’événement intitulé Cadeaux Hivernaux vous fait pénétrer dans le chalet et vous permet de choisir un cadeau à ouvrir chaque jour, entre autres surprises.

Vous avez le choix entre les secouer pour tenter d’en percevoir le secret, ou tout simplement les ouvrir en maintenant la touche demandée. Au programme, des pioches, des planeurs, des revêtements etc. Sachez que si vous n’êtes pas connectés tous les jours, vous avez jusqu’à la fin de l’événement pour récupérer tous vos cadeaux d’un coup. Allez, faisons le tour de tout ce que vous pourrez obtenir.

J’ai été très sage cette année

Grâce au leaker Yanteh, nous avons pu avoir accès à tous les cadeaux en français dont vous découvrez les détails en image ci-dessous, (sachant que les objets non identifiés sont en réalité le planeur du Faucon Millenium et l’accessoire de dos rouge est celui du Premier Ordre pour l’événement Star Wars) :

Et vous, quels cadeaux avez-vous déjà ouverts ?