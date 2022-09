Accueil » Actualités » Flintlock: The Siege of Dawn se montre à nouveau à travers 5 minutes de gameplay

Un peu moins de trois mois après avoir partagé un nouveau trailer de gameplay lors du Xbox-Bethesda Showcase et du PC Gaming Show, Flintlock: The Siege of Dawn, l’action-RPG en monde ouvert développé par A44 Games et édité par Kepler Interactive, a décidé de profiter des ultimes moments de la vibe Gamescom pour partager au public pas moins de cinq minutes de gameplay.

Nor présente ses aptitudes au combat

Si l’objectif principal de cette vidéo est avant tout de mettre en scène les différentes aptitudes de l’héroïne du jeu, Nor Vanek, au combat, celle-ci n’oublie pas de nous donner également un nouvel aperçu de certaines zones que l’on pourra explorer ainsi que des ennemis plus ou moins puissants que l’on croisera au cours de l’aventure.

Notez aussi que les développeurs ont saisi l’occasion pour nous laisser admirer de près pendant quelques secondes le design d’Enki, la créature magique ressemblant à un renard qui nous accompagnera tout au long de notre périple.

Flintlock: The Siege of Dawn sortira début 2023 sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et le Xbox Game Pass. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre preview réalisée pendant la Gamescom.