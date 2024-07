Flintlock: The Siege of Dawn fait le point en vidéo sur les dieux que l’on devra terrasser

Le jeu d’action de cet été ?

Dans Flintlock: The Siege of Dawn, on incarnera la guerrière Nor qui sera chargée de défaire les dieux qui menacent la région de Kian. Ce sont ces dieux qui sont ici mis en avant dans cette nouvelle bande-annonce, avec d’abord Uru, gardien de la porte des Abysses, suivi de Rammuha et ses nombreuses épées ou bien Dukmar et son espadon capable de vous trancher à distance. Des boss qui devraient nous donner un peu de fil à retordre même si l’on pourra compter sur notre propre arsenal et sur l’aide d’un autre dieu, Enki, le petit renard qui nous accompagne et qui va nous prêter sa magie.

Flintlock: The Siege of Dawn sera disponible dès le 18 juillet sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5, et Xbox Series, directement dans le Xbox Game Pass.