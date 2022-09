Aperçu Flintlock: The Siege of Dawn – Un action RPG prometteur entre God of War et Elden Ring

Avec son trailer de gameplay sorti en juin dernier, Flintlock: The Siege of Dawn a tapé dans l’oeil de bon nombre de joueurs avec son monde ouvert et un gameplay à la fois dynamique et exigeant. A l’occasion de la Gamescom 2022, nous avons pu assister à une grosse présentation du jeu en compagnie des développeurs du studio A44 Games.

Moins souls-like que prévu ?

Durant cet entretien où l’un des membres du studio jouait tandis qu’un autre nous expliquait ce qu’il se passait à l’écran, on a d’abord tenu à nous préciser que l’objectif de Flintlock n’est pas de proposer un pur Souls-like comme certains auraient pu le penser. Les influences empruntées à From Software sont bien entendu assumées, mais A44 Games préfère décrire le jeu comme « un mélange entre God of War et Elden Ring« d’où notre titre, qui n’est pas uniquement là pour caresser le SEO dans le sens du poil.

Même si ça ne se voit pas encore pour le moment, Flintlock: The Siege of Dawn aura une narration aussi forte que son gameplay. Il s’agit du prochain objectif du studio qui compte se focaliser dessus très prochainement. Cela peut sonner comme de belles promesses, surtout pour un jeu qui n’a pas le même budget qu’un titre « first party » de chez Sony, toutefois, voir le jeu tourner en direct nous a rassuré sur les ambitions qui semblent bien dosées pour le moment.

L’autre chose à savoir est que notre héroïne, Norvanek, va rencontrer tout un tas de personnages qu’elle pourra recruter. Nous avons ainsi pu voir le camp qui sera votre HUB durant l’aventure et celui-ci prendra de plus en plus d’ampleur au fur et à mesure des nouveaux compagnons qui vous rejoindront. Cela se ressentira visuellement et vous aurez ainsi accès à plus de services, sans oublier de nouvelles quêtes à réaliser.

Pour rappel, l’histoire de Flintlock nous conduira dans un monde en proie au chaos après l’ouverture de la Porte de l’Au-Delà. A cause de cette catastrophe, des légions de morts-vivants envahissent les terres. Les vivants vont ainsi former une coalition du dernier espoir pour survivre à cette invasion. Dans un monde où la technologie et la magie s’entremêlent, Nor devra faire face aux anciens dieux belliqueux aux côtés de son petit compagnon, Enki. On nous a indiqué que le titre proposera une difficulté selon vos affinités. Nous devrions ainsi avoir un « mode histoire » pour ceux qui veulent tranquillement suivre la narration et un mode difficile pour ceux voulant prendre à bras le corps le gameplay exigeant.

Hache, flingue et magie

Les développeurs n’ont pas voulu dévoiler toutes les cartes de ce Flintlock, mais il semblerait que l’on devra combattre avec une arme dans chaque main : la hache à la main droite et un pistolet à la main gauche (on pourra également équiper un mousquet pour des tirs longue-distance). Comme le nom du jeu le laisse penser, la poudre aura un grand rôle ne serait-ce que pour déclencher un double saut par exemple, mais aussi pour activer certains services offerts par des démons avares.

Grâce à ces pétoires, A44 Games veut tirer son épingle du jeu en matière de Souls-like étant donné que les armes à feu est peu exploitées dans le genre. On peut en tout cas dire que le gameplay offre de belles sensations de ce que l’on a pu voir avec de jolies mises en scène notamment dans le contre ou les exécutions. Il est intéressant aussi de savoir qu’il ne faudra pas faire n’importe quoi en combat. Chaque ennemi possèdera des paterns différents et même si l’on peut se spécialiser dans un domaine via un arbre de compétences très complet (la hache ou encore le pistolet), chacun d’eux possèdera une faiblesse particulière.

Utiliser la bonne méthode pourra vous faire gagner un temps fou et préservera votre santé. On nous a toutefois précisé que les joueurs de Souls-like pourront toujours baser leur gameplay sur des esquives au bon timing s’ils le souhaitent. Dans la catégorie des poncifs du genre, on retrouve bien sûr un système de feu de camp qui restaure la santé au prix d’une réapparition des ennemis vaincus et de la récolte d’âmes (appelés ici « réputation ») que l’on pourra dépenser pour se renforcer.

Avec son attirail, Norvanek devra jongler entre l’utilisation de la magie grâce à Enki, son arme à feu et ses coups de hache, sachant que l’on commence petit pour progressivement gagner en puissance. Son armure est à prendre en compte puisqu’elle permet de réduire les dégâts. A force de prendre des attaques de plein fouet, celle-ci se désagrège à la manière d’un Ghosts’n Goblins. Comme les balles de votre pistolet qui sont limitées, achever des ennemis d’une certaine manière pourra grandement vous être utile puisque tuer un ennemi avec la hache rechargera une de vos balles tandis qu’éliminer un ennemi avec l’arme à feu renflouera votre armure.

Un petit côté Megaman

De ce que nous ont dit les développeurs lors de cette Gamescom 2022, Flintlock: The Siege of Dawn semble couvrir tous les fronts d’un grand action-RPG, avec un gros souci du détail. L’équipe a même créé un langage entier pour les démons. Vous pouvez donc vous attendre à de l’exploration avec des collectibles comme des reliques qui pourront décorder votre HUB et des quêtes annexes scénarisées. On nous a par exemple parlé d’un mort-vivant obsédé par le café que l’on va devoir aider. On pourra aussi facilement se mouvoir grâce à la magie d’Enki, explorer des villes et affronter des humains. Concrètement, on constate que le jeu est loin de nous avoir tout montré.

Nous avons néanmoins assisté à un spectaculaire combat de boss contre une sorte de paladin pour clôturer cet aperçu du jeu. Le studio nous a révélé que chaque boss vaincu nous accordera un nouveau pouvoir (ils n’ont pas voulu nous dire quel était celui laissé par ce premier boss). Un système comparé à celui d’un Megaman ce qui laisse présager que l’on sera libre d’affronter les boss dans l’ordre que l’on souhaite.

Nous en saurons sans doute plus prochainement puis Flintlock: The Siege of Dawn est prévu début 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC (via Steam et Epic Games Store).