Flintlock: The Siege of Dawn n'arrivera qu'en 2023, mais l'action-RPG dévoile du nouveau gameplay

A44 Games, que l’on connaît pour le sympathique Ashen, a visiblement décidé de viser plus grand avec Flintlock: The Siege of Dawn, en collaboration avec Kepler Interactive. Le titre était l’une des stars des deux conférences du 12 juin du Summer Game Fest, puisqu’il s’est montré à la fois au Xbox-Bethesda Showcase et au PC Gaming Show, même si c’était pour diffuser la même chose, à savoir un nouveau trailer de gameplay.

Un action-RPG ambitieux directement sur le Game Pass

Flintlock: The Siege of Dawn commence par une mauvaise nouvelle : il ne sortira finalement qu’en 2023, au début de l’année. Pour se faire pardonner, le titre dévoile de nombreuses images inédites nous permettant d’avoir un meilleur aperçu de son gameplay, qui nous demandera de jongler entre armes blanches, armes à feu et magie.

On y incarnera Nor Vanek, une guerrière membre de la Coalition, accompagnée par une petite créature répondant au nom d’Enki, et chargée de se venger des dieux qui règnent et qui menacent le monde.

Flintlock: The Siege of Dawn sera disponible sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il sera en plus de cela compris directement dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.