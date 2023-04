Final Fantasy XVI : 25 minutes de gameplay folles à découvrir, le résumé du State of Play

Le futur roi de la mise en scène

Ce State of Play a donc commencé par nous rappeler que l’on incarnait Clive à différents moments de sa vie. Trois en particulier, avec tout d’abord son adolescence (qui sera racontée sous la forme d’un flashback jouable), sa vie lorsqu’il avait la vingtaine et enfin lorsqu’il est dans la trentaine.

Cette présentation n’avait finalement pas de grandes nouveautés à nous présenter étant donné que le passage du jeu lors de la dernière PAX était déjà riche en informations. On a pu revoir le système de world map (le jeu n’étant pas un monde ouvert), avec le fait de pouvoir se téléporter d’une zone à l’autre à n’importe quel moment.

Clive visitera tout un tas de lieux uniques mais le State of Play s’est surtout attardé sur la présentation d’un camp visiblement dirigé par Cid, l’un des meilleurs alliés du protagoniste. Enfin, en ne comptant pas Talgor, qui sera le doggo fidèle par excellence qui pourra aider son maître en combat, puisqu’il aura la particularité d’être le seul PNJ allié à qui l’on pourra donner des ordres, sans doute assez sommaires.

Les combats étaient d’ailleurs au cœur de cette démonstration de gameplay, et on peut dire que Final Fantasy XVI sait assurer le spectacle de ce côté-là.

L’aspect action-RPG pourra rebuter les puristes, mais force est de constater que l’ensemble est terriblement bien mis en scène, comme si un Devil May Cry 5 aurait mangé un Kingdom Hearts III, avec un Clive véloce qui peut profiter des pouvoirs de Primordiaux pour effectuer tout un tas de combos très bien chorégraphiés.

On a pu ici voir quelques attaques inédites, tout comme on a pu jeter un œil sur les combats entre les Primordiaux qui seront en quelque sorte le climax de chaque temps fort de l’aventure. On ne pourra que conseiller de ne pas trop en voir afin de conserver la surprise, même si Naoki Yoshida nous assure que le jeu a encore énormément de choses à nous montrer.

Très action, pas assez RPG ?

Lorsque Clive ne trucidait pas ses ennemis, on pouvait le voir glaner quelques quêtes annexes qui ne devraient pas être très différentes de celles de Final Fantasy XV, ce qui n’est peut-être pas une comparaison flatteuse (on espère qu’il y a des quêtes plus intéressantes que les contrats de monstres).

La présentation s’est aussi attardée sur quelques PNJ qui vous aideront à mieux comprendre le monde et son lore, afin de ne jamais être perdu dans le fil de l’intrigue.

On attendait aussi que le jeu nous montre un peu plus sa partie « RPG », mais comme on pouvait s’en douter, elle sera légère. On découvre un système d’arbre de compétences qui semble être assez libre, bien moins limité qu’un Séphrier par exemple. C’est là que Clive débloquera de nouveaux coups liés aux Primordiaux. Il pourra aussi renforcer son équipement auprès de marchands, tandis que vous pourrez affuter votre skill avec un mode Entrainement à la carte, accessible via une pierre spéciale se trouvant dans le camp de Cid.

Pour celles et ceux qui sont moins à l’aise avec le combat, les accessoires bonus seront là pour les aider. On les connaissait déjà, mais ils ont été une nouvelle fois mis en avant tandis qu’un Mode Histoire permettra de les équiper d’entrée de jeu, afin de rendre l’action beaucoup moins contraignante.

Introducing the Final Fantasy XVI theme song “Tsuki Wo Miteita – Moongazing”, performed by Kenshi Yonezu. #FF16 #KenshiYonezu #TsukiWoMiteita pic.twitter.com/o5BVyGArfF — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) April 13, 2023

Enfin, terminons par évoquer rapidement la bande-son du titre qui nous en met encore une fois plein les oreilles. On émettra un peu plus de réserve sur le thème « chanté » de cet épisode, interprété par Kenshi Yonezu (les fans de Chainsaw Man reconnaitront), mais pour tout le reste de l’OST, c’est pour l’instant un sans-faute.

Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain sur PlayStation 5.