Un nouveau State of Play spécial Final Fantasy XVI aura lieu ce jeudi 13 avril

Qu’attendre de ce State of Play ?

Ce nouveau State of Play aura donc lieu ce jeudi 13 avril à 23 heures. Si vous attendez avec impatience le jeu de Square Enix, réservez votre soirée puisque ce sont 20 minutes de gameplay qui nous seront présentées à cette occasion, avec une tonne d’informations à découvrir en plus.

On suppose que l’histoire et l’univers se dévoileront un peu plus, tout comme les liens entre les Emissaires, qui portent en eux les puissants Primordiaux. Le titre a déjà montré pas mal de choses lors de la dernière PAX, mais on imagine qu’il en a encore beaucoup sous le coude.

Et a priori, il faut s’attendre à cela, et rien d’autre. Ce State of Play sera visiblement uniquement porté sur Final Fantasy XVI et rien d’autres, un peu à la manière du State of Play qui avait été organisé l’année dernière pour Hogwarts Legacy. Pour la présentation d’autres jeux, on repassera, et on imagine que le constructeur se réserve encore pour un PlayStation Showcase qui se fait décidément bien attendre, mais qui pourrait arriver avant le Summer Game Fest.

Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain sur PlayStation 5.