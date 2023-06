Final Fantasy XVI subit un review bombing sur Metacritic

Disponible officiellement depuis deux jours, Final Fantasy XVI est la grosse sortie jeu vidéo du moment qui fait parler sur les réseaux. Si cette nouvelle direction de la célèbre franchise de Square Enix est le théâtre de débats constructifs notamment sur ce que doit être un jeu Final Fantasy, les trolls viennent encore une fois gâcher la fête en mettant des zéros en masse sur le site de notation Metacritic aka le « Review Bombing ».

Zéro héros

Après le DLC d’Horizon Forbidden West et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, c’est Final Fantasy XVI qui subit les attaques de trolls ne pouvant exprimer un désaccord qu’à travers une négativité excessive. La note des utilisateurs est ainsi passée à 7/10 à l’heure où l’on écrit ces lignes. Pour rappel, le « review bombing » est une pratique abusive qui consiste à très mal noter un jeu pour abaisser sa moyenne et exprimer un mécontentement.

Comme d’habitude, la note s’en retrouve une nouvelle fois faussée à cause de cette guerre opposant les 0 et les 10. On parle bien de trolls car nous constatons énormément de nouveaux comptes parmi les auteurs et impossible de vérifier s’ils ont vraiment joué au titre (on ne parle même pas du fait de l’avoir fini en à peine deux jours). Il est dommage d’exprimer ainsi une opinion défavorable car le titre est loin de faire l’unanimité des joueurs et le presse. Même si la plupart ont globalement aimé, il y a énormément de nuances à pointer du doigt comme le souligne notre test notamment.

On retrouve beaucoup de critiques sur la technique du titre sur PS5, le gameplay orienté action, le manque d’éléments de RPG ou encore le traitement des quêtes annexes. Des positions légitimes que l’on peut évidemment entendre, mais qui sont inaudibles exprimées de cette façon. Metacritic avait promis de réagir après la polémique autour d’Horizon Forbidden West, mais comme pour Zelda, on se demande si retirer une grosse vague de zéros après-coups est la meilleure solution pour lutter contre ce fléau.