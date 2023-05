The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom subit un review bombing sur Metacritic

Amalgame de reviews et de bombes

Récemment, c’est le DLC de Horizon Forbidden West qui a fait les frais du « review bombing ». Pour rappel, il s’agit d’une pratique abusive qui consiste à très mal noter un jeu pour abaisser sa moyenne et exprimer un mécontentement. Des notations qui se situent souvent entre 0 et 2 et qui ont clairement le but de nuire à la réputation du jeu. C’est aujourd’hui au tour de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom d’être attaqué sur la célèbre plateforme Metacritic.

Bien évidemment, les critiques négatives constructives ne sont pas un problème; malheureusement comme souvent, en observant les profils des personnages (qui sont soit des nouveaux comptes, soit des comptes ayant l’habitude de mettre énormément de 0), on se rend compte qu’il ne s’agit pas de retours honnêtes.

Les griefs qui reviennent le plus souvent concernent l’aspect technique du jeu et pointent parfois une différence de traitement avec d’autres jeux des consoles dernière génération. On a par exemple pu voir Redfall, la dernière exclusivité Xbox, être cité à titre de comparaison. Nous avons aussi pu constater par le passé que certaines exclusivités Switch n’étaient pas du goût de tout le monde comme ce fut le cas pour Astral Chain.

Le phénomène revient assez régulièrement, mais Metacritic avait promis de réagir justement après la polémique autour d’Horizon Forbidden West. Ils ont été assez réactifs puisque certaines évaluations ont été supprimées. La note est ainsi passée de 5.6 à 8.4 à l’heure où l’on écrit ces lignes, cependant il faut noter que les fans du jeu ont répliqué en mettant une note parfaite afin de contrebalancer. Comme à chaque fois, le résultat est contre-productif même si la majeure partie des joueurs et de la presse s’accordent à dire que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une suite extraordinaire à Breath of the Wild.

Vous pouvez d’ailleurs consulter notre test du jeu ainsi que notre guide complet.