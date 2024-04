Final Fantasy XVI se met à jour avec une grosse update avant la sortie de son dernier DLC, voici le patch note complet

C’est demain que sort, a priori, la dernière aventure de Clive. L’épopée Final Fantasy XVI devrait se terminer avec ce DLC The Rising Tide, qui sera bien plus conséquent que le premier contenu téléchargeable. Et s’il faut payer pour y avoir accès, Square Enix a aussi pensé à celles et ceux qui souhaitent simplement avoir droit à quelques améliorations et corrections. C’est pourquoi on a droit à un patch gratuit conséquent qui sert à préparer le terrain pour le DLC.