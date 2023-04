Metacritic promet enfin des mesures contre le review-bombing suite à des propos haineux sur le DLC de Horizon Forbidden West

Enfin de la modération pour Metacritic ?

Le site a toujours indiqué qu’il veillait à ce que la pratique du review-bombing entrainé par des messages haineux soit de plus en plus modéré, mais il a aujourd’hui été forcé de réagir de manière plus concrète suite à la « polémique » autour du DLC de Horizon Forbidden West.

Même si le contenu de celui-ci est déjà partout en tête d’affiche sur les réseaux sociaux ou sur d’autres articles qui n’attendent pas que vous ayez terminé le DLC de votre côté, on évitera d’entrer dans les détails de ce review-bombing afin de ne diffuser aucun spoiler sur l’aventure. Notez simplement que le jeu est la cible de propos haineux à cause d’une scène en particulier, qui est tout à fait optionnelle (et si elle ne l’était pas, cela ne changeait pas grand chose).

Une scène qui n’a pas du tout plu à une certaine frange de la communauté, qui s’est empressée de noter négativement le jeu simplement à cause de ce passage, avec des propos irrespectueux et insultants. Aujourd’hui, à l’heure où l’on écrit ces lignes, le DLC obtient une note public de 3,9/10, contre les 82/100 de la presse.

Un scénario que l’on a vu bien trop de fois et qui peut avoir un vrai impact sur les ventes d’un jeu et sur les personnes qui travaillent dessus. Si l’on décide d’en parler aujourd’hui, c’est parce que pour une fois, Fandom prend la parole. Le groupe qui possède le site Metacritic a tenu à réagir avec la promesse de mesures concrètes à venir :

« Fandom est un lieu communautaire pour tous les fans et nous prenons très au sérieux la confiance et la sécurité en ligne à travers tous nos sites, y compris sur Metacritic. Metacritic est conscient des critiques abusives et irrespectueuses autour de Horizon Forbidden West: Burning Shores et nous avons mis en place un système de modération pour suivre les violations de nos conditions d’utilisation. Notre équipe examine chaque signalement d’abus (y compris, mais sans s’y limiter, les insultes racistes, sexistes, homophobes, les insultes envers d’autres utilisateurs, etc.) et si des violations se produisent, les avis sont supprimés. Nous faisons actuellement évoluer nos processus et outils pour introduire des modération dans le mois à venir. »

De quoi laisser espérer que ceci marque l’épisode de trop et que le site se donne enfin les moyens de lutter contre ce genre de pratiques et de propos offensants. Metacritic indique déjà supprimer certaines évaluations, mais la promesse d’autres outils pour lutter contre la pratique est la bienvenue, certainement attendue par de nombreux studios et éditeurs qui sont impactés par les notes du site.