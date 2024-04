Selon Square Enix, Final Fantasy XVI a bien réussi son défi de séduire un tout nouveau public pour la saga

Un épisode qui voulait rendre la série plus populaire chez un public plus jeune

Le but de Final Fantasy XVI était assumé d’entrée de jeu par son producteur Naoki Yoshida. Cet épisode devait aller conquérir – en plus des fans – une nouvelle audience, plus jeune, qui a moins l’habitude des JRPG traditionnels et qui préfère les jeux plus orienté action. Et il semblerait que cet objectif soit accompli. C’est du moins ce que révèle Takeo Kujiraoka dans une interview chez Push Square, à l’occasion de la sortie de The Rising Tide :

« Ces dernières années, les joueurs de la série Final Fantasy ont eu tendance à se situer vers une tranche d’âge plus élevée. Cependant, cette fois-ci, les résultats d’une enquête montrent que davantage de personnes adolescentes et dans la vingtaine ont joué à Final Fantasy XVI. Je pense que cela montre que, dans une certaine mesure, nous avons atteint l’un de nos objectifs initiaux : faire jouer des joueurs de tous âges au dernier jeu Final Fantasy. »

Il préfère tout de même préciser que malgré cette nouvelle audience, Final Fantasy XVI ne va pas pour autant définir le modèle des futurs épisodes de la saga, cette dernière pouvant aller dans plein de directions possibles :

« Cela ne signifie pas que tous les futurs jeux Final Fantasy prendront une direction similaire à Final Fantasy XVI, mais je pense que cela signifie que nous avons pu attirer de nouveaux joueurs et ouvrir de nouvelles possibilités pour les équipes de développement qui travailleront sur les futurs opus de la série. »

Si Final Fantasy XVI ne devrait pas avoir les armes pour devenir l’épisode le plus vendu de la série, il aura au moins réussi à renouveler un peu le public de la saga.