Final Fantasy XVI : Le DLC The Rising Tide s’illustre avec un trailer épique et une date

Un mode end-game ajouté en plus d’une nouvelle aventure

Dans The Rising Tide, Clive et son groupe vont enquêter sur le Primordial perdu, Leviathan, dans la région verdoyante et luxuriante de Mysidia, que l’on pouvait apercevoir en loin dans le jeu de base.

On rencontrera là-bas Shula, une guerrière qui nous aidera à trouver l’émissaire de Leviathan et qui nous prêtera même main-forte en combat. Mais lorsque l’on fera face à Leviathan, Ifrit prendra le relais dans un combat que l’on nous promet très intense, et dans lequel il faudra bien maitriser toutes les actions de notre Primordial.

En plus de Leviathan, il faudra aussi se frotter contre de nouveaux ennemis, ou plutôt des anciens puisque les Tomberries font leur retour, avec un design bien plus imposant que d’habitude. Pour les combattre, on pourra utiliser le pouvoir de Leviathan, qui va se matérialiser sur le bras de Clive comme une « arme à feu » capable d’attaquer aussi bien de près que de loin.

Le DLC ajoutera aussi le mode Kairos Gate, qui est un mode end-game (accessible après avoir terminé le jeu et le DLC) qui s’apparente à un mode Survie, mêlé à du rogue-lite. Vous devrez combattre contre 20 vagues d’ennemis, avec des améliorations à acheter entre chaque combat. Le menu de ce mode renvoie également aux premiers jeux de la saga avec un style retro. Si vous avez beaucoup de courage et d’abnégation, et que vous parvenez à bout des 20 arènes en mode de difficulté Final Fantasy avec un rang S à chaque fois, vous serez récompensés par une bataille contre un boss secret.

Une mise à jour gratuite en plus pour tout le monde

La mise à jour 1.30 sera quant à elle gratuite et sortira au même moment que le DLC. Elle permettra notamment de faciliter le voyage pour les quêtes avec des raccourcis pour se téléporter directement vers les PNJ concernés, tout en montrant aussi plus facilement les objets de votre inventaire qui sont importants.

Les combats seront aussi ajustés avec des sets de compétences à créer (jusqu’à 5), qui permettent de changer de build à la volée lorsque l’on est en dehors des combats, sans repasser par le menu. La mise à jour permettra aussi de personnaliser les touches de la manette (enfin), tout en équilibrant certains accessoires. Le mode Photo aura droit à quelques améliorations, le jukebox comptera plus d’une quarantaine de pistes en plus, et des bugs seront corrigés.

Quand sortira The Rising Tide ?

Yoshi-P n’allait bien évidemment pas nous laisser sans préciser la date de sortie de cette extension. Vous serez en mesure de découvrir The Rising Tide dans Final Fantasy XVI dès le 18 avril prochain, sur PlayStation 5.

La version PC n’a été que très brièvement évoquée pour dire qu’elle est en préparation et qu’elle arrive bientôt, mais ça ne sera donc pas avant ce nouveau DLC. Peut-être cet été ?