Final Fantasy XV s’est écoulé à plus de 8,9 millions d’exemplaires

La fin d’année est souvent l’occasion de faire le point sur ce qui s’est passé au cours des derniers mois. Pour d’autres, c’est le moment idéal pour communiquer sur les chiffres de ventes. C’est le cas de Square Enix qui, après avoir annoncé 5,5 millions d’exemplaires écoulés pour Dragon Quest XI, nous parle des ventes de Final Fantasy XV depuis son lancement.

L’objectif est bientôt atteint

Cela fait trois ans maintenant que Final Fantasy XV est sorti sur PlayStation 4 et Xbox One, un an et demi pour sa sortie PC. L’année passée, l’éditeur nippon avait revendiqué les 8,4 millions de copies distribuées. Désormais, nous sommes à 8,9 millions d’exemplaires écoulés (comprenant les ventes numériques et les copies physiques distribuées en magasin).

Le titre se classe donc parmi les meilleures ventes de la série et affiche de bonnes performances. L’objectif des 10 millions fixé avant la sortie du titre n’est pas encore atteint mais nul doute que ce cap sera dépassé à l’avenir étant donné que le jeu continue de s’écouler. A long terme, il pourrait également se placer dans le top 3 des Final Fantasy les mieux vendus s’il détrône Final Fantasy VIII qui affichait 9,6 millions de ventes en août dernier avant la sortie de son remaster.

Même s’il a divisé les joueurs, ce Final Fantasy XV s’est bien vendu. Reste qu’il aurait sans doute pu mieux faire si l’éditeur avait pris le temps de peaufiner l’aventure avant sa sortie et si les différents épisodes centrés sur Aranea, Lunafreya et Noctis n’avaient pas été annulés. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la franchise, on vous invite d’ailleurs à consulter notre avis sur La Légende Final Fantasy XV, le dernier ouvrage signé Third Editions.