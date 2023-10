Le film d’horreur Five Nights at Freddy’s réalise l’un des meilleurs démarrages pour une adaptation de jeu vidéo

Le film Super Mario Bros et la série The Last of Us ont beaucoup fait parler d’eux ces dernières semaines, mais ces œuvres ne représentent que la partie la plus visible de la mode des adaptations de jeux vidéo. D’autres projets moins médiatisés sont sortis depuis, comme la série Twisted Metal, qui a été accueilli plus positivement que ce que l’on pouvait imaginer en voyant ses premières images. Et en ce mois d’octobre, c’est le film Five Nights at Freddy’s qui est passé sous les radars, du moins, pas partout puisque le film fait un vrai carton.