Le Hunter de Bloodborne dans une figurine nendoroid

Sorti en 2015, Bloodborne a été un réel petit succès. Si les joueurs attendent maintenant Elden Ring, le prochain jeu du même studio, certains sont certainement encore en train de refaire l’aventure ou tout simplement d’agrandir leur collection autour de la licence. Ça tombe bien car si vous aimez les figurines, une nendoroid à l’effigie du protagoniste va prochainement sortir.

Où précommander le nendoroid The Hunter de Bloodborne ?

Fabriquée par Good Smile Company, que l’on connait pour ses excellents produits comme la récente nendoroid de D.Va (Overwatch) ou celle de Norman Reedus de Death Stranding qui vient d’être annoncée, cette figurine reprend le Chasseur – ou le Hunter si vous préférez, donc le personnage principal que l’on incarne.

Elle rejoint la gamme nendoroid et fait environ 10 centimètres de haut. Elle est donc articulée et est proposée avec divers accessoires et parties interchangeables. Et il faut bien l’admettre, c’est qu’en plus de son côté mignon, elle a tout de même fichtrement la classe, pas vrai ?

Si jamais vous souhaitez mettre la main dessus, sachez qu’elle est actuellement disponible en précommande au prix de 57.99€. Celle-ci sortira aux alentours du mois de novembre 2020 et l’on vous conseille de passer par notre partenaire Derive Figurine qui propose un tarif préférentiel si vous la prenez pendant sa période de réservation, qui se terminera le 19 mars.

Rappelons que Bloodborne est une exclusivité PlayStation 4.